Julita Balcerek złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu ds. operacyjnych Mabionu ze skutkiem natychmiastowym, podała spółka. Przyczyny rezygnacji nie zostały podane. Jednocześnie Balcerek pozostaje na stanowisku dyrektora ds. operacyjnych w spółce, dodano.

Wcześniej we wrześniu rada nadzorcza Mabionu odwołała prezesa Krzysztofa Kaczmarczyka z pełnionej funkcji oraz ze składu zarządu. Przyczyny odwołania nie zostały ujawnione. Jednocześnie Grzegorz Grabowicz, który był dyrektorem finansowym Mabionu, złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu z powodu braku zgodności stanowisk co do sposobów realizacji bieżących działań i strategii spółki pomiędzy radą nadzorczą a zarządem, podano wtedy.



Równocześnie 5 września 2025 r. rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Detlefa Behrens w skład zarządu i powierzenia mu funkcji członka zarządu ds. biznesowych oraz powołania Joaquína Santos Benito w skład zarządu i powierzenia mu funkcji członka zarządu ds. transformacji, czytamy w komunikacie.



Mabion jest polską firmą biofarmaceutyczną założoną w 2007 roku, która przechodzi transformację w kierunku firmy CDMO o profilu biologicznym, świadczącej usługi w segmencie małych i średniej wielkości projektów na różnych etapach rozwoju. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

Źródło: ISBnews