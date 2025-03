Polska firma Jutro Medical pozyskała 50 mln zł w rundzie finansowania, której przewodził RIO ASI, z udziałem finansowania dłużnego zapewnionego przez mBank, podała spółka. Pozyskane środki pozwolą Grupie Jutro Medical na przeprowadzenie szeregu kolejnych akwizycji placówek medycznych. Firma przejęła już dwie pierwsze przychodnie – Medola w Białymstoku i Eumedica w Suchym Lesie pod Poznaniem.

„Jutro Medical to sieć przychodni, w której pacjenci i lekarze czują się naprawdę komfortowo. Pacjenci doceniają wygodę, wysoką jakość opieki oraz atmosferę, co potwierdzają wyjątkowo wysokie oceny w Google Maps. Z kolei lekarze mają komfort korzystania z najnowocześniejszego sprzętu diagnostycznego, automatyzacji pracy oraz możliwości swobodnego omawiania trudniejszych przypadków z kolegami i koleżankami. To unikalne podejście przekonało mnie, by dołączyć do zespołu Jutro Medical” – powiedział dyrektor medyczny Jutro Medical Konrad Michalski, cytowany w komunikacie.

Firma w II połowie 2024 roku zaczęła rozwijać swoją sieć podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) poprzez przejęcia. W I kwartale tego roku do Grupy Jutro Medical dołączyły przychodnie Medola w Białymstoku oraz Eumedica w Suchym Lesie pod Poznaniem.

Dzięki najnowszej rundzie finansowania Jutro Medical jest gotowe na realizację szeregu kolejnych przejęć. Firma pozyskała ok. 50 mln zł od inwestorów, którym przewodził singlefamily office RIO ASI. Częścią rundy było też finansowanie dłużne, które zapewnił mBank, podkreślono.

„Jutro Medical łączy w sobie nowatorskie podejście do usług medycznych w oparciu o technologię oraz doświadczony zespół zarządzający, który w przeszłości rozwijał jedne z największych sieci placówek medycznych w Polsce. Cieszymy się, że możemy wspierać ich w rozwoju podstawowej opieki zdrowotnej przyszłości. Współpraca z Jutro Medical wpisuje się także w naszą strategię wspierania ochrony zdrowia jako społecznie odpowiedzialnego biznesu, ale też jednego z najbardziej perspektywicznych sektorów gospodarki” – dodał dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego i Mezzanine w mBanku Tomasz Niewola.

Sieć podstawowej opieki zdrowotnej Jutro Medical obecnie opiekuje się blisko 70 tysiącami pacjentów w 13 placówkach w 9 polskich miastach. Świadczenia oferowane są w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Źródło: ISBnews