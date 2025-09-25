Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” powierzyła wiceprezes zarządu Katarzynie Stasiak funkcję pełniącej obowiązki prezesa zarządu do dnia powołania na tę funkcję osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym, podała spółka.

Od 1 czerwca 2024 r. Stasiak jest wiceprezes zarządu odpowiedzialną za prace w obszarach: nadzoru korporacyjnego, ochrony środowiska, infrastruktury oraz systemów IT, koordynacji działań z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania zasobami ludzkimi oraz polityki personalnej, komunikacji korporacyjnej, ESG, obsługi prawnej.

Wcześniej w tym tygodniu Hubert Kamola zrezygnował z funkcji prezesa zarządu ze skutkiem na koniec dnia 22 września.

ZA Puławy wchodzą w skład grupy kapitałowej Grupa Azoty. Ich skonsolidowane przychody sięgnęły 3,5 mld zł w 2024 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,04 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews