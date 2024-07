Sieć Kaufland do końca roku planuje uruchomić 191 stacji ładowania pojazdów oraz 38 instalacji fotowoltaicznych, które docelowo mają pojawić się na dachach marketów, podała sieć.

„Detalista wyznacza sobie ambitne cele dotyczące ochrony klimatu oraz odpowiedzialności środowiskowej i społecznej. Do końca 2030 r. zamierza zredukować emisje uwarunkowane działalnością przedsiębiorstwa o 80% w porównaniu z 2019 r., a do 2025 r. być przedsiębiorstwem neutralnym klimatycznie” – czytamy w komunikacie.

Obecnie jedną z ważniejszych inicjatyw Kauflandu w rozwój i promocję energooszczędnych i prośrodowiskowych rozwiązań jest rozbudowa stacji ładowania aut elektrycznych. Na parkingach przy marketach sieci funkcjonuje już 31 stacji, ale do końca roku będzie ich kilkakrotnie więcej.

„Rozwój infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych jest dla nas jednym z kluczowych elementów realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Chcemy wspierać rozwiązania służące redukcji emisji CO2, zapewniając naszym klientom wygodę i dostęp do nowoczesnych urządzeń. Rozwój elektromobilności w Polsce w ostatnich latach nabiera tempa – rośnie świadomość konsumentów, liczba aut elektrycznych oraz stacji ładowania. Jako firma odpowiedzialna społecznie i środowiskowo chcemy i musimy mieć w tym swój udział, dlatego intensyfikujemy nasze działania w tym obszarze. Do końca tego roku planujemy uruchomić 191 dwustanowiskowych stacji” – powiedział ekspert ds. projektów budowlanych w Pionie Budowy i Rozwoju Nieruchomości Kaufland Paweł Zaremba, cytowany w komunikacie.

Stacje Kaufland, w zależności od lokalizacji i konfiguracji, dysponują dwoma złączami do ładowania prądem stałym DC o mocy do 50kW oraz jednym złączem do ładowania prądem zmiennym AC o mocy do 22kW lub 43kW. Z ładowarek można skorzystać tymczasowo bezpłatnie i są one dostępne dla klientów w godzinach funkcjonowania poszczególnych sklepów, podkreślono.

Kaufland intensywnie wdraża również systemy fotowoltaiczne. Obecnie instalacje te funkcjonują już w dziewiętnastu marketach: w Gnieźnie, Jaśle, Kędzierzynie Koźlu, Stalowej Woli, Namysłowie, Turku, Knurowie, Skawinie, Malborku, Wieluniu, Katowicach, Białymstoku, Częstochowie, Głogowie, Opolu, Olsztynie, Radomiu, Szczecinie i Żywcu. Wkrótce dołączy do nich kolejne 19 marketów, które są w trakcie uruchamiania instalacji PV.

Kaufland to międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1 500 sklepów i zatrudnia ok. 155 000 pracowników. W Polsce sieć posiada 245 marketów i zatrudnia ok. 15 500 pracowników.

Źródło: ISBnews