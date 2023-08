Kernel Holding uzgodnił ze swoimi kredytodawcami m.in. „rozpoczęcie procesu wsparcia akcjonariuszy w formie nowego zastrzyku kapitałowego w wysokości co najmniej 60 mln USD”, podała spółka.

Spółka przypomniała, że na wiosnę zawarła listy odstąpienia się w odniesieniu kredytów m.in. Natixis PXF, ING PXF, EBOR i EBI oraz innych umów kredytowych kończących się 30 czerwca 2023 r. w celu utrzymania stabilności Grupy i zachowania jej działalności i aktywów. Zgodnie z listami odstąpienia, Grupa zgodziła się z kredytodawcami na odroczenie wszelkich spłat kwoty głównej i zrzeczenia się potencjalnych lub faktycznie niewykonanych zobowiązań wynikających z wojny na Ukrainie.

„Obecnie Grupa zamierza i poinformowała kredytodawców w listach odstąpienia, że odsetki będą nadal naliczane i spłacane zgodnie z warunkami umów kredytowych, jak również w ramach określonych cash-sweep w okresie efektywności. Spółka płaci również obecnie i zamierza nadal płacić odsetki należne z tytułu euroobligacji” – czytamy w komunikacie.

Biorąc pod uwagę kontynuację wojny Rosji przeciwko Ukrainie, wiosną 2023 r. Grupa zainicjowała przedłużenie zwolnień poza okres obowiązywania na przedłużony 12-miesięczny okres kończący się 30 czerwca 2024 r. Obecnie proces takiego przedłużenia z większością kredytodawców jest nadal w toku, podano.

„Jednocześnie Grupa uzgodniła z tymi kredytodawcami, którzy nie podpisali jeszcze nowych odstąpień i zgód, kluczowe warunki przedłużenia listów odstąpienia do 30 czerwca 2024 r., które podlegają ostatecznej dokumentacji i zatwierdzeniu przez odpowiednie komitety kredytowe każdego kredytodawcy, zgadzając się co do zasady m.in. na: • przedłużenie okresu obowiązywania do 30 czerwca 2024 r.; • przedłużenie mechanizmu cash sweep; • ustalenie całkowitego koszyka capex wystarczającego do utrzymania obecnej skali działalności; oraz • rozpoczęcie procesu wsparcia akcjonariuszy w formie nowego zastrzyku kapitałowego w wysokości co najmniej 60 mln USD” – napisano dalej w komunikacie.

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

Źródło: ISBnews