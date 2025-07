Kernel przerobił 952 tys. ton nasion oleistych w IV kw. roku obrotowego 2024/2025 (kwiecień-czerwiec 2025), co oznacza wzrost o 13% kw/kw i brak zmiany r/r, podała spółka. W I-IV kw. r.obr. 2024/2025 przerób nasion oleistych wyniósł 3 453 tys. ton, co oznacza wzrost o 8% r/r.

„Kernel przerobił 952 tys. ton nasion oleistych w IV kwartale roku obrotowego 2025, co stanowi wzrost o 13% w ujęciu kwartalnym (i bez zmian w ujęciu rocznym), napędzany większą sprzedażą przez rolników, ponieważ producenci zaczęli uwalniać wcześniej wstrzymane zapasy. Przetworzony wolumen obejmował 852 tys. ton nasion słonecznika, obok 71 tys. ton soi i 29 tys. ton rzepaku. Całkowity wolumen przerobu nasion oleistych w roku obrotowym 2025 osiągnął 3,5 miliona ton, co stanowi wzrost o 8% rok do roku. Wynik ten był wspierany przez zdolność Grupy do dostosowania asortymentu przetwarzania do alternatywnych nasion oleistych, łagodząc wpływ ograniczonej dostępności nasion słonecznika w kraju w ciągu roku” – czytamy w komunikacie.

W IV kw. 2024/2025 r. sprzedaż oleju słonecznikowego spadła o 1% r/r i wzrosła o 10% kw/kw do 381 tys. ton. W I-IV kw. r.obr. 2024/2025 sprzedaż oleju słonecznikowego wyniosła 1 404 tys. ton, co oznacza spadek o 5% r/r.

Wolumen przyjęć w silosach w ciągu 12 miesięcy roku obrotowego 2025 wyniósł 2,72 mln ton, odzwierciedlając spadek o 3% r/r.

„Wolumen eksportu zboża Grupy w ostatnim kwartale roku obrotowego spadł o 38% w ujęciu kwartalnym, osiągając 984 tys. ton, co odzwierciedla zmniejszoną podaż krajowego zboża pod koniec sezonu. Całkowity eksport zboża z Ukrainy w roku obrotowym 2025 wyniósł 5,4 mln ton, pozostając w dużej mierze na niezmienionym poziomie w porównaniu z rokiem poprzednim” – czytamy dalej.

Przepustowość terminali eksportowych w IV kw. r.obr. 2025 wyniosła 1,85 mln ton, co oznacza spadek o 20% r/r. Z tego wolumenu zboża stanowiły 61%, oleje jadalne 22%, a pozostałą część stanowiły mączki roślinne. W ciągu 12 miesięcy roku obrotowego 2025 łączny wolumen przeładunków wyniósł 9,14 mln ton, co stanowi wzrost o 36% r/r, wymieniono także w informacji.

„Podczas gdy wolumen eksportu zbóż Grupy pozostał stabilny w porównaniu do poprzedniego roku, ogólny wzrost wolumenu przeładunków był spowodowany wyższym eksportem olejów jadalnych obsługiwanych przez terminal przeładunkowy olejów roślinnych Grupy, który rozpoczął działalność w styczniu 2024 r., a także zwiększonym wolumenem przeładunków dla stron trzecich” – czytamy dalej w materiale.

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

Źródło: ISBnews