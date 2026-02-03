Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udzielił KGHM Polska Miedź pożyczki na kwotę 209 mln zł, dzięki której spółka sfinansuje budowę czterech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 94 MW, podał KGHM. To kolejna inwestycja w energetykę odnawialną, która otrzymała finansowanie z Funduszu Wsparcia Energetyki w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Farmy fotowoltaiczne powstaną na terenach w całości należących do KGHM, a wygenerowana energia zostanie zużyta w całości na potrzeby procesów technologicznych. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia wolumenu zużywanej energii elektrycznej z OZE, zmniejszenia śladu węglowego produktów finalnych oraz konsekwentnej realizacji programu dekarbonizacji Polskiej Miedzi, podkreślono.

„Środki pozyskane z Funduszu Wsparcia Energetyki, pozwolą nam zabezpieczyć konkurencyjne finansowanie dla realizacji czterech projektów instalacji fotowoltaicznych. Stanowi to kolejny krok na drodze do osiągnięcia celów transformacji energetycznej, która dla KGHM, jako jednego z największych odbiorców energii elektrycznej w Polsce, jest dużym wyzwaniem. Rozbudowa bazy własnych bezemisyjnych zdolności wytwórczych wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polskiej Miedzi i przyczyni się do realizacji ambitnych celów dekarbonizacyjnych. Już teraz ślad węglowy naszych głównych produktów jest niższy od średniej globalnych wskaźników” – powiedział p.o. prezesa KGHM Polska Miedź Remigiusz Paszkiewicz, cytowany w komunikacie.

„Umowa pożyczki podpisana między BGK i spółką KGHM Polska Miedź jest dowodem na to, że środki z Funduszu Wsparcia Energetyki w komplementarny sposób wspierają transformację energetyczną Polski. Budowa farm fotowoltaicznych, które wytwarzają energię na potrzeby własne przemysłu, sprzyja stabilizacji kosztów stałych oraz umożliwia firmom z tego sektora osiąganie ambitnych celów redukcji emisji dwutlenku węgla. Dywersyfikacja źródeł wytwórczych w przemyśle i zastępowanie paliw konwencjonalnych energią z OZE oznacza także wzmocnienie odporności przedsiębiorstw strategicznych dla polskiej gospodarki” – dodała pierwsza wiceprezes BGK Marta Postuła.

Rozbudowa zasobów własnych, zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych, poprzez zapewnienie zrównoważonych dostaw własnej taniej energii elektrycznej ma zapewnić KGHM większą niezależność od wahań rynkowych cen energii elektrycznej. Zwiększy to bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej nie tylko w Grupie KGHM Polska Miedź, ale również w systemie elektroenergetycznym Dolnego Śląska. Inwestycje będą realizowane w województwie dolnośląskim, w powiatach polkowickim, lubińskim i bolesławieckim, zaznaczono.

Pula środków na pożyczki z Funduszu Wsparcia Energetyki wynosi 67,2 mld zł. Bank Gospodarstwa Krajowego zakontraktował już ponad 90% alokacji. Łącznie na cele związane z transformacją energetyczną i przystosowaniem do zmian klimatu polski bank rozwoju podpisał już umowy ze środków KPO na kwotę blisko 84 mld zł, przekazano także w materiale.

BGK to należący w całości do Skarbu Państwa bank rozwojowy, wspierający zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Bank inicjuje i rozwija współpracę między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi. Na koniec 2024 r. aktywa BKG wynosiły prawie 270 mld zł, a kapitał własny niemal 41 mld zł.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2024 r. KGHM miał 35,32 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews