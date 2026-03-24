KGHM Polska Miedź podpisała z Office National des Hydrocarbures et des Mines i Managem Group memorandum dotyczące współpracy i analiz potencjalnych inwestycji w sektorze surowców Maroka, podała spółka. Poszukiwanie możliwości dalszego rozwoju KGHM na rynkach zagranicznych to istotny element wzmacniania pozycji Polskiej Miedzi na arenie międzynarodowej.

Celem memorandum jest ustanowienie ram współpracy między KGHM, a marokańskimi partnerami przy ocenie i realizacji szans m.in. w sektorze wydobycia miedzi. Porozumienie nie ma charakteru wiążącego i określa jedynie intencje stron, podano.

„Rosnące zapotrzebowanie na metale niezbędne dla transformacji energetycznej powoduje, że dostęp do nowych złóż miedzi i innych surowców strategicznych staje się jednym z kluczowych wyzwań dla globalnej gospodarki. Potencjalne inwestycje w nowych regionach to zatem szansa na umacnianie nie tylko pozycji KGHM, lecz również Polski, na surowcowej mapie świata. Jako Grupa dysponujemy kompetencjami i doświadczeniem, które umożliwiają nam realizację ambitnych i efektywnych projektów biznesowych. Widzimy w tym potencjalną wartość zarówno dla spółki, jak i naszych akcjonariuszy” – powiedziała wiceprezes zarządu ds. aktywów zagranicznych KGHM Polska Miedź Anna Sobieraj-Kozakiewicz, cytowana w komunikacie.

Porozumienie otwiera drogę do analiz potencjalnych projektów wydobywczych w regionie, który łączy bogate zasoby mineralne z rosnącą stabilnością gospodarczą i przyjaznym otoczeniem inwestycyjnym. Dla KGHM to kolejny element realizacji długoterminowych planów, zakładających aktywne poszukiwanie nowych złóż oraz wzmacnianie bezpieczeństwa surowcowego Grupy, podkreślono.

„KGHM konsekwentnie rozwija swoją obecność na rynkach międzynarodowych, stawiając na dywersyfikację źródeł surowców i budowę silnego, globalnego portfela aktywów. Podpisane memorandum stanowi element działań zmierzających do dalszego rozwoju międzynarodowej działalności KGHM oraz identyfikacji nowych projektów wydobywczych poza Europą. Maroko postrzegane jest jako jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków inwestycyjnych w Afryce Północnej, zarówno ze względu na zasoby surowców mineralnych, jak i stabilne otoczenie gospodarcze” – czytamy dalej w materiale.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2024 r. KGHM miał 35,32 mld zł skonsolidowanych przychodów.

