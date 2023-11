KGHM przedłużył kontrakt z China Minmetals, w ramach którego w latach 2024-2028 sprzeda łącznie od 250 do 600 tys. ton miedzi, podała spółka. Warunki handlowe na dany rok będą uszczegóławiane na bieżąco w kontraktach rocznych zawieranych w ramach przedmiotowej umowy ramowej. Szacowana wartość umowy pięcioletniej według notowań z dnia podpisania wynosi od 2,034 mld USD do 4,882 mld USD.

Kontrakt określa liczbę katod sprzedawanych w poszczególnych latach, opcje ilościowe, bazy dostawy oraz pozostałe zapisy logistyczne oraz prawne. Obecnie obowiązujący kontrakt ramowy na lata 2019-2023 został zawarty z China Minmetals Nonferrous Metals Co., Ltd. w listopadzie 2018, podano.

„Kolejna umowa ramowa z China Minmetals to efekt dobrej współpracy i skutecznej polityki sprzedażowej prowadzonej przez KGHM. Podpisany kontrakt zapewnia nam stabilność przychodów w kolejnych pięciu latach, gwarantuje rynek zbytu oraz zapewnia dywersyfikację geograficzną, co jest szczególnie istotne w sytuacji ewentualnej dekoniunktury na rynku europejskim” – powiedział prezes KGHM Tomasz Zdzikot, cytowany w komunikacie.

W tym roku mija 26 lat współpracy handlowej KGHM Polska Miedź z partnerami z Chin. Podpisanie kontraktu na dostawy miedzi do tego kraju po raz pierwszy nastąpiło w 1998 roku. Obecnie realizowane kontrakty zawarte są z firmą China Minmetals Nonferrous Metals Co., Ltd., będącą częścią China Minmetals Group. Spółki z Grupy China Minmetals są największym odbiorcą katod Cu KGHM na rynku chińskim.

„Podpisanie umowy na kolejne dostawy miedzi do Chin nie byłoby możliwe bez konsekwentnie realizowanej polityki sprzedaży, doskonałej jakości produktów oraz budowanych przez lata relacji handlowych z partnerami z Państwa Środka” – dodał wiceprezes zarządu ds. aktywów zagranicznych, p.o. wiceprezesa ds. rozwoju powiedział Mirosław Kidoń.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2022 r. miała 33,85 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews