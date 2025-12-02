KGHM Polska Miedź zawarł z międzynarodowym konsorcjum banków umowę niezabezpieczonego kredytu odnawialnego na kwotę 1 500 mln USD, a umowa została zawarta na okres 5 lat i ma dwie jednoroczne opcje przedłużenia na wniosek spółki (do zaakceptowania przez każdego uczestnika konsorcjum), podała spółka. Umowa zawiera niewiążącą opcję podwyższenia kwoty kredytu o łączną sumę nieprzekraczającą 500 mln USD w ciągu 36 miesięcy od jej podpisania, przy całkowitej kwocie kredytu odnawialnego do 2 000 mln USD, podano.

Warunki dodatkowej kwoty kredytu będą identyczne z warunkami kwoty podstawowej. Kredyt zastąpi aktualnie obowiązujący odnawialny kredyt konsorcjalny w kwocie 1 500 mln USD z 20 grudnia 2019 roku, a po podpisaniu przedmiotowej umowy kredytu konsorcjalnego nastąpi rozwiązanie umowy kredytu z 2019 roku, podano.

„Podpisana umowa to potwierdzenie zaufania, jakim od lat KGHM Polska Miedź cieszy się wśród globalnych partnerów z sektora finansowego. Stabilne fundamenty biznesowe, a także dobre prognozy dla rynku miedzi i zdywersyfikowana struktura źródeł finansowania, umożliwiają realizację planów operacyjnych i rozwojowych spółki, przy zachowaniu dyscypliny kosztowej. Priorytetem KGHM w najbliższych latach jest realizacja ambitnych planów inwestycyjnych, które nie tylko zabezpieczą zdolności wydobywcze spółki, lecz również przyczynią się do wzrostu jej wartości w długim horyzoncie czasowym” – powiedział prezes KGHM Polska Miedź Andrzej Szydło, cytowany w komunikacie.

Podpisane porozumienie pozwoli na wydłużenie średniego terminu zapadalności dostępnych źródeł finansowania, zabezpieczając potrzeby płynnościowe spółki w kolejnych latach.

„Współpraca z komercyjnym sektorem bankowym stanowi jeden z trzech podstawowych filarów portfela zewnętrznych źródeł finansowania KGHM. Zarówno przeprowadzona z sukcesem w ostatnich dniach emisja obligacji na kwotę 1 600 mln zł, jak i zaufanie banków, jakim obdarzyli nas uczestnicy konsorcjum na kwotę 1 500 mln USD, potwierdzają zaufanie szeroko pojętego rynku finansowego. To pozytywna informacja zwrotna od naszych partnerów, że prowadzona polityka finansowa, skoncentrowana na bezpieczeństwie płynnościowym, przy dobrze pojętej efektywności kosztowej to prawidłowo obrany kierunek i z tej drogi nie planujemy schodzić” – dodał wiceprezes ds. finansowych Piotr Krzyżewski.

Zgodnie z zapisami umowy, kredyt może być wykorzystywany w walucie USD w formie odnawialnych transz. Środki finansowe pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie ogólnych celów korporacyjnych, w tym nakładów inwestycyjnych i/lub bieżącej działalności spółki oraz spółek grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź, podano także.

Kredyt zaaranżowany został z grupą banków z siedzibą w Polsce oraz za granicą. Tytuł Głównego Koordynatora otrzymał UniCredit S.p.A., tytuł Głównego Organizatora oraz Prowadzącego Księgi otrzymały Bank Polska Kasa Opieki S.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Santander Bank Polska S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., a tytuł Głównego Organizatora Bank Millennium S.A., Erste Group Bank AG, Standard Chartered Bank AG, Bank of China (Europe) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China S.A. (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, HSBC Continental Europe S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A, ING Bank Śląski S.A. oraz CaixaBank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, wskazano.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę bazową SOFR powiększoną o marżę uzależnioną od poziomu wskaźnika finansowego dług netto/EBITDA. Pozostałe postanowienia umowy są zgodne ze standardowymi warunkami dla tego typu transakcji, podano także.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2024 r. KGHM miał 35,32 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews