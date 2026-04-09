KGHM International z Grupy KGHM Polska Miedź podpisał z PKO Leasing umowę pożyczki leasingowej na cele inwestycyjne – refinansowanie zakupu maszyn budowlanych i górniczych użytkowanych w kopalni Robinson w stanie Nevada w USA, podała Grupa KGHM. Wartość kontraktu przekracza 120 mln USD.

To nowy etap współpracy i budowania synergii między największymi polskimi grupami kapitałowymi na rynku amerykańskim. Porozumienie oznacza również kolejny krok we wzmacnianiu samodzielności aktywów zagranicznych KGHM w finansowaniu projektów inwestycyjnych, podkreślono.

„Współpraca Polskiej Miedzi i PKO Leasing na rynku amerykańskim jest nie tylko potwierdzeniem globalnych kompetencji naszych grup kapitałowych. To kolejny wymiar wzmacniania potencjału gospodarczego i budowania wartości w oparciu o zasady local content, także poza granicami naszego kraju. Połączyliśmy doświadczenie partnerów z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego ze znajomością miejscowych regulacji przez Grupę KGHM i wypracowaliśmy model współpracy zagranicznej, z którego wymierne korzyści i zyski trafią do polskiej gospodarki” – powiedział prezes KGHM Polska Miedź Remigiusz Paszkiewicz, cytowany w komunikacie.

„W ramach grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego dysponujemy kompetencjami, które pozwalają skutecznie angażować się finansowo w ambitne projekty klientów o globalnych aspiracjach. Naszą rolą jest dziś nie tylko zapewnianie finansowania, lecz także współtworzenie warunków sprzyjających długoterminowemu wzrostowi i wzmacnianiu konkurencyjności przedsiębiorstw. Cieszy nas, że we współpracy z PKO Leasing możemy wspierać rozwój jednej z największych polskich firm oraz jednego z wiodących światowych producentów miedzi, jaką jest Grupa KGHM” – wskazał prezes PKO Banku Polskiego Szymon Midera.

KGHM wspiera rozwój gospodarki regionalnej i krajowej poprzez ścisłą współpracę z polskimi wykonawcami. Od 65 lat angażuje rodzime przedsiębiorstwa oraz instytucje naukowe, przyczyniając się do powstania dziesiątek tysięcy miejsc pracy. Obecnie zasady local content wpisują się w model działalności Polskiej Miedzi także poza granicami kraju. Wykorzystanie krajowych kompetencji i kapitału w projektach zagranicznych nie tylko wzmacnia pozycję międzynarodową Polski, lecz także generuje wymierne korzyści dla jej gospodarki i budżetu, podkreślono w materiale.

Współpraca między KGHM International i PKO Leasing zakłada udzielenie pożyczki leasingowej na cele inwestycyjne na kwotę ponad 120 mln USD, z której środki zostaną przeznaczone na zmianę struktury finansowania zakupu maszyn użytkowanych w kopalni odkrywkowej Robinson w stanie Nevada. Są wśród nich m.in. wozidła i koparki. Gwarantem korporacyjnym pożyczki leasingowej na cele inwestycyjne dla KGHM International jest KGHM Polska Miedź.

„Jednym z priorytetów KGHM jest systematyczne zwiększanie samodzielności finansowej aktywów zagranicznych i ich zdolności do finansowania działalności inwestycyjnej i operacyjnej. Zawarta właśnie umowa to kolejny etap optymalizacji procesu zarządzania gotówką w naszych spółkach zależnych” – powiedział wiceprezes KGHM Polska Miedź ds. finansowych Piotr Krzyżewski.

„Rozwój aktywów zagranicznych Polskiej Miedzi wymaga stabilnego i efektywnego kosztowo finansowania. Dzięki dobrej kondycji finansowej i operacyjnej KGHM International spółka zyskała możliwość refinansowania części zobowiązań na korzystnych warunkach, co pozytywnie wpłynie na jej płynność. Uwolnione w ten sposób środki zostaną przeznaczone m.in. na finansowanie rozwoju fazy Advanced Exploration Projektu Victoria. Jest to kluczowy projekt naszej Grupy w Ameryce Północnej” – zakończyła wiceprezes KGHM Polska Miedź ds. aktywów zagranicznych Anna Sobieraj-Kozakiewicz.

Należąca do KGHM International kopalnia Robinson zlokalizowana jest w hrabstwie White Pine, w stanie Nevada, na średniej wysokości 2130 m n.p.m. Kopalnia obejmuje trzy wyrobiska odkrywkowe: Ruth, Liberty i Tripp-Veteran. Wydobycie prowadzone jest konwencjonalnymi metodami odkrywkowymi i obejmuje urabianie za pomocą materiałów wybuchowych. W kopalni pracuje około 650 osób, a jej roczna produkcja miedzi w koncentracie wynosi średnio około 50 tys. ton.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2025 r. KGHM miał 36,37 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews