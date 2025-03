KGHM Polska Miedź „niebawem” ogłosi nową strategię, która będzie przygotowana w perspektywie dłuższej niż 10-letnia, wynika z wypowiedzi prezesa Andrzeja Szydło.

„W pewien sposób będę uciekał od słowa strategia, dlatego że żeby ogłosić strategię, to musimy zgodnie z zasadami korporacyjnymi po pierwsze tą strategię ostatecznie przyjąć na poziomie zarządu, ale również skłonić radę nadzorczą do zaakceptowania tej strategii. Dlatego formalnie te procesy jeszcze się nie zakończyły. Myślę, że one się niebawem zakończą” – powiedział Szydło podczas konferencji prasowej.

„Nie jest również żadną tajemnicą, że żeby określona identyfikacja stanu rozwoju KGHM-u po 64 latach i na następne 30-40 lat mogła nastąpić, to była bardzo duża część naszej pracy w roku ubiegłym i nadal [jest]. Dlatego na pewnym etapie KGHM ogłosi swoją strategię” – dodał.

Prezes zasugerował, że strategię będzie obejmowała perspektywę dłuższą niż 10-letnią.

„Nie wolno budować strategii dla takiej firmy jak KGHM na 5 lub 10 lat. To jest po prostu niemożliwe. Dlatego, że procesy inwestycyjne w górnictwie trwają lat 15 plus, czyli jeżeli ktoś planuje strategię takiej firmy, jak KGHM, to jak robi to na 10 lat do przodu, no to właściwie planuje działalność operacyjną, to nie jest żadna strategia. Przyjdziemy na rynek ze strategią niebawem” – wskazał Szydło.

W ub.r. przedstawiciele KGHM zapowiadali przedstawienie aktualizacji strategii do końca 2024 r. Wskazywali, że będzie ona zawierać m.in. harmonogram realizacji planowanych, rosnących nakładów inwestycyjnych.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2024 r. KGHM miał 35,32 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews