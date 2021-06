KGHM Polska Miedź planuje podpisać do końca czerwca aneks do umowy niezabezpieczonej pożyczki na kwotę 900 mln zł z 11 grudnia 2017 roku z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), zwiększając dostępną kwotę pożyczki o równowartość 440 mln zł, podała spółka. Zarząd wyraził dziś zgodę na zawarcie tego aneksu.

„Zawarcie aneksu zwiększy dostępną kwotę udzielonej pożyczki o równowartość 440 mln zł, tym samym udzielone finansowanie w ramach zawartej umowy wynosiło będzie 1,34 mld zł. Okres dostępności dodatkowej kwoty pożyczki w wysokości 440 mln zł wynosił będzie 22 miesiące licząc od daty zawarcia aneksu. Pożyczka zostanie wykorzystana w maksymalnie 4 transzach, każda transza w wysokości co najmniej równowartości kwoty 110 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Dla każdej z transz pożyczki spółka posiada opcję wyboru waluty ciągnienia PLN lub USD lub EUR oraz oprocentowania stałego lub zmiennego. Dodatkowa kwota będzie stanowiła potencjalną rezerwę, która może być wykorzystana dla finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych przez spółkę, dodano.

„Jednocześnie zarząd KGHM Polska Miedź informuje, że podpisanie aneksu planowane jest do dnia 30 czerwca 2021 roku. Jeżeli aneks do umowy nie zostanie zawarty do dnia 30 czerwca 2021 roku, spółka poinformuje o tym fakcie odrębnym raportem bieżącym” – czytamy dalej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2020 r. miała 23,63 mld zł skonsolidowanych przychodów.

