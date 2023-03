KGHM Polska Miedź „intensywnie pracuje” nad przeglądem strategii, jednak nie jest przesądzone, czy zakończy się to przeprowadzeniem aktualizacji obowiązującego dokumentu, poinformowali członkowie zarządu.

„Pracujemy intensywnie nad przeglądem strategii, angażując strukturę całej firmy” – powiedział prezes Tomasz Zdzikot podczas konferencji prasowej.

„Jesteśmy firmą, która chce się koncentrować na biznesie podstawowym, którymi są górnictwo i hutnictwo. Jesteśmy firmą produkcyjną i mamy cele związane z rozwojem łańcucha naszych produktów i cele związane z energetyką. […] Na pewno nie będziemy firmą energetyczną. Prowadzimy projekty energetyczne, natomiast ambicje mamy w obszarze podstawowym – górnictwa i hutnictwa” – dodał.

Wiceprezes ds. finansowych Mateusz Wodejko powiedział ISBnews, że prace mogą zakończyć się aktualizacją na poziomie operacjonalizacji.

„Obecnie jesteśmy w procesie przeglądu strategii, analizujemy założenia, czy one nie powinny ulec zmianie. Patrzymy na to, czy akcenty kierunków strategicznych nie powinny ulec wzmocnieniu bądź osłabieniu. Jesteśmy na etapie przeglądu i ewentualnej zmiany rozłożenia akcentów. […] Przegląd dopiero zaczęliśmy, w związku z tym ciężko powiedzieć, czy on się zakończy aktualizacją strategii, czy zmiany będą na poziomie jedynie operacjonalizacji. Jeśli te prace będą zmierzały w stronę aktualizacji strategii, to oczywiście będziemy informować” – powiedział Wodejko w rozmowie z ISBnews.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2022 r. miała 33,85 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews