Porozumienie zawarte przez KGHM z dwoma podmiotami z Maroka pozwala na poszukiwanie na tym rynku również projektów pozamiedziowych, poinformowała wiceprezes ds. aktywów zagranicznych Anna Sobieraj-Kozakiewicz.

„Porozumienie zawarte z dwoma podmiotami z Maroka jest na tym etapie otwarte i pozwala szeroko poszukiwać projektów [zasobowych], również projektów niemiedziowych, aczkolwiek głównym przedmiotem działalności KGHM jest i zawsze będzie produkcja miedzi i metali towarzyszących. Niemniej przyglądamy się temu rynkowi szeroko i jesteśmy również zainteresowani rozwijaniem kompetencji w zakresie innych metali” – powiedziała Sobieraj-Kozakiewicz podczas konferencji prasowej, w odpowiedzi na pytanie czy KGHM może być zainteresowany w Maroku także metalami ziem rzadkich.

Zastrzegła, że memorandum, o którym KGHM poinformował 24 marca, ma charakter niewiążący i otwiera potencjalne pola do współpracy w tym kraju.

„Więcej na temat tego, na czym polega rozsądne poszukiwanie zasobów za granicą powiemy przy okazji publikacji strategii” – zapowiedział także prezes Remigiusz Paszkiewicz.

Wcześniej podczas konferencji mówił, że publikacja strategii jest planowana na koniec II kw. br.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2025 r. KGHM miał 36,37 mld zł skonsolidowanych przychodów.

