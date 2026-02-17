KGHM Polska Miedź odnowił długoterminową umowę na dostawy miedzi z firmą NKT, jednym z kluczowych europejskich producentów kabli energetycznych, do 2036 roku, podała spółka. Całkowita szacowana wartość przedłużonej umowy wynosi od 5,4 do 7 mld euro na lata 2028-2036 w oparciu o bieżące założenia.

„Nasza wieloletnia współpraca z NKT podkreśla pozycję KGHM jako niezawodnego dostawcy wysokiej jakości produktów miedzianych w wymagającym otoczeniu rynkowym. Odzwierciedla to zaufanie, które zbudowaliśmy wspólnie, oraz nasze wspólne zaangażowanie we wspieranie transformacji energetycznej. Cenimy to partnerstwo i jesteśmy dumni, że nasza walcówka będzie nadal wspierać zaawansowane i zrównoważone rozwiązania rozwijane przez NKT” – powiedział p.o. prezesa zarządu Remigiusz Paszkiewicz, cytowany w komunikacie.

Zapotrzebowanie NKT na miedź wzrasta wraz z rozbudową zakładów produkcyjnych firmy, aby sprostać wysokiemu globalnemu zapotrzebowaniu na kable energetyczne.

„Nasze rozszerzone partnerstwo z KGHM jest ważnym krokiem w zabezpieczeniu długoterminowych dostaw miedzi, które stanowią podstawę naszej zdolności do dostarczania naszym klientom niezawodnych rozwiązań w zakresie kabli energetycznych. KGHM jest wieloletnim, zaufanym partnerem NKT, konsekwentnie wykazującym się dobrymi wynikami operacyjnymi i wysoką jakością produkcji. Wzmacniając te relacje, wzmacniamy odporność naszego łańcucha dostaw, zmniejszamy naszą ekspozycję na zmienne warunki rynkowe i zapewniamy stabilne podstawy dla dalszego rozwoju NKT” – dodał prezes i dyrektor generalny NKT Claes Westerlind.

Umowa przedłuża istniejącą umowę o dodatkowe dziewięć lat (2028-2036). Obecna umowa obowiązuje do końca 2027 roku. Całkowita szacowana wartość przedłużonej umowy wynosi od 5,4 do 7 mld euro na lata 2028-2036 w oparciu o bieżące założenia.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2024 r. KGHM miał 35,32 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews