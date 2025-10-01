KGHM Polska Miedź realizuje prace związane z budową infrastruktury powierzchniowej szybu GG-1, podała spółka. Zakończenie aktualnego etapu prac planowane jest na wrzesień 2029 roku. Za realizację inwestycji odpowiada Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa, wchodzące w skład Grupy KGHM.

„Szyb GG-1 to jedna z kluczowych inwestycji dla przyszłości KGHM i realizacji planu eksploatacji złóż koncesyjnych w ZG Rudna i ZG Polkowice-Sieroszowice. Jako świadomy i odpowiedzialny inwestor, a także jeden z globalnych liderów górnictwa metali nieżelaznych, nie skupiamy się jednak tylko na kwestiach biznesowych. KGHM zwraca szczególną uwagę na ograniczenie wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne. Dlatego tak istotną wagę przykładamy do rozwiązań proekologicznych w obrębie infrastruktury nowego szybu. Takie podejście będzie korzystne także dla lokalnych społeczności” – powiedział prezes Andrzej Szydło, cytowany w komunikacie.

Projekt zakłada m.in. zabudowę fotowoltaiki oraz wykorzystanie ciepła odpadowego, które powstaje w procesie kogeneracji w sąsiadującej z placem Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej do ogrzewania w okresie zimowym nowo budowanych obiektów. Inwestycja uwzględnia również nowoczesny system zarządzania odpadami oraz zabezpieczenia akustyczne terenu. Celem planowanych rozwiązań jest dostosowanie inwestycji do rygorystycznych norm środowiskowych, podano w materiale.

Planowana infrastruktura powierzchniowa umożliwi nie tylko bezpieczne zjazdy i wyjazdy załogi oraz transport materiałów, lecz także zapewni pełne zaplecze techniczne, socjalne i logistyczne dla przyszłych prac eksploatacyjnych. Pozwoli również zwiększyć strumień powietrza doprowadzanego do kopalni, co wpłynie na poprawę warunków pracy górników. W ramach inwestycji powstaną m.in. budynek nadszybia z kanałami wentylacyjnymi, budynek maszyn wyciągowej głównej oraz awaryjno-rewizyjnej, warsztaty, magazyny, pompownia, place materiałowe, wagi, wiaty, parkingi, instalacje energetyczne, wodne, kanalizacyjne, a także dwusegmentowy budynek administracyjno-socjalny o łącznej powierzchni 14 700 m2, wymieniono.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2024 r. KGHM miał 35,32 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews