KGHM Polska Miedź rozpoczął wiercenia geologiczno-hydrogeologiczne dla projektu Retków, najgłębszego szybu górniczego w Polsce, podała spółka. Jego planowana głębokość to ok. 1360 m.

„Nowe inwestycje to przełomowy moment dla długoterminowego rozwoju KGHM oraz przyszłości realizacji naszego planu zagospodarowania złóż. Dbając o krajowe zdolności do wydobycia, przetopu oraz rafinacji miedzi, wzmacniamy nie tylko nasze bezpieczeństwo surowcowe, lecz w istotny sposób wspieramy rozwój polskiej gospodarki. Wykonawcami naszych inwestycji są polskie firmy, zatrudniające pracowników z Zagłębia Miedziowego. Wykorzystujemy głównie krajowe maszyny i polskie materiały. Realizację inwestycji KGHM od dziesiątek lat wspierają specjalistyczne podmioty z naszej grupy kapitałowej, a za obecny etap prac przy trzech nowych szybach odpowiadają PeBeKa oraz Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe” – powiedział wiceprezes Zbigniew Bryja, cytowany w komunikacie.

„Budowa trzech szybów górniczych jednocześnie to ogromne wyzwanie operacyjne, wymagające szczegółowego planowania oraz doświadczenia zaangażowanych w ten projekt zespołów i firm. Budowa pierwszych obiektów powierzchniowych dla szybu Retków rozpocznie się w pierwszej połowie 2027 roku, a dla kolejnego z szybów najpóźniej w 2028 roku. Ze względu na uwarunkowania geologiczne i hydrogeologiczne czas inwestycji w nowy szyb górniczy może wynosić około 15 lat, a koszt każdej takiej inwestycji to około 3 mld zł” – dodał.

W czerwcu br. zarząd KGHM podjął decyzję o rozpoczęciu prac związanych z budową trzech nowych szybów: Retków, Gaworzyce oraz GG-2 „Odra”. Rozpoznanie geologiczno-hydrogeologiczne to pierwszy etap budowy tych inwestycji, który umożliwi wybór najlepszej technologii głębienia, a także określenie głębokości mrożenia górotworu. Nowe szyby Retków oraz GG-2 „Odra” będą docelowo pełnić funkcję materiałowo-zjazdową, natomiast Gaworzyce będzie szybem wentylacyjnym wydechowym, podano również.

Zakończenie odwiertów wraz z przeprowadzeniem badań oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji w ramach etapu prac związanego z rozpoznaniem geologiczno-hydrogeologicznym planowane jest do 2028 roku.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2024 r. KGHM miał 35,32 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews