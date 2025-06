KGHM Polska Miedź zdecydował o budowie trzech nowych szybów górniczych na terenie Zagłębia Miedziowego, podała spółka. Decyzja dotyczy rozpoczęcia prac w zakresie rozpoznania geologiczno-hydrologicznego dla projektów: GG-2 „Odra”, Retków oraz Gaworzyce. Szacunkowy koszt całej inwestycji wyniesie minimum 9 mld zł.

Rozpoczęcie rozpoznania geologiczno-hydrologicznego planowane jest na przełom lipca-sierpnia bieżącego roku. Prace potrwają najpóźniej do 2027 roku. To pierwszy etap działań związanych z przyszłą budową trzech nowych szybów dla Zakładów Górniczych Rudna oraz Polkowice-Sieroszowice. Głównymi wykonawcami zadania będą należące do grupy kapitałowej KGHM spółki PeBeKa oraz Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe, wskazano w materiale.

„Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu prac przygotowawczych dla projektów budowy trzech nowych szybów. To niezbędne inwestycje, które mają strategic, wskazanozne znaczenie dla przyszłości KGHM oraz Zagłębia Miedziowego. Zapewnią nam bezpieczne i stabilne funkcjonowanie na najbliższe dziesięciolecia. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na przyspieszenie inwestycji w projekty krytyczne dla przyszłości spółki miała zapowiedź zmian w formule tzw. podatku miedziowego. Nowe szyby umożliwią nam dalszą eksploatację złóż koncesyjnych oraz perspektywicznych i będą stanowić kluczowy element funkcjonowania i rozwoju głównego ciągu technologicznego KGHM. Jest to szczególne ważne w dzisiejszym otoczeniu geopolitycznym, gdzie surowce krytyczne, w tym miedź, odgrywają coraz większą rolę nie tylko w kontekście biznesowym, lecz również bezpieczeństwa publicznego” – powiedział prezes Andrzej Szydło, cytowany w komunikacie.

Cały proces związany z budową nowego szybu górniczego rozłożony jest na okres nawet do kilkunastu lat, z nakładami w wysokości kilku mld zł w zależności m.in. od jego przeznaczenia, głębokości oraz warstw geologicznych występujących w jego planowanej lokalizacji. Etap rozpoznania geologiczno-hydrologicznego umożliwia precyzyjne określenie docelowej lokalizacji szybu w oparciu o szczegółowe badania geologiczne realizowane m.in. za pomocą odwiertów badawczo-obserwacyjnych. Jego celem jest również wybór najlepszej technologii głębienia oraz określenia głębokości mrożenia górotworu, wyjaśniono.

KGHM obecnie użytkuje w Polsce 28 szybów górniczych (ZG Lubin 7, ZG Rudna 11, ZG Polkowice-Sieroszowice 10). Historycznie KGHM zgłębił 31 szybów, jednak trzy z nich zostały już zlikwidowane w wyeksploatowanych partiach złoża. Nowe szyby Retków oraz GG-2 „Odra” będą docelowo pełnić funkcję materiałowo-zjazdową, natomiast Gaworzyce będzie szybem wentylacyjnym wydechowym.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2024 r. KGHM miał 35,32 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews