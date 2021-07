KGHM Polska Miedź rozpoczął kluczowy etap przygotowywania polityki klimatycznej, podała spółka. Finalizacja prac przewidziana jest na ostatni kwartał 2021 r.

„Nadążamy za współczesnymi trendami, które towarzyszą naszemu biznesowi. A nawet je wyprzedzamy. Wydajemy setki milionów złotych na dostosowanie produkcji do obowiązujących wymogów. Jesteśmy coraz bardziej neutralni dla środowiska. Stawiamy sobie ambitne cele i dlatego budujemy politykę klimatyczną. Nie uciekniemy i nie chcemy uciekać przed rzeczywistością. Intensywnie pracujemy nad tym dokumentem” – powiedział prezes Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.

W KGHM trwa gromadzenie niezbędnych informacji, wiedzy i danych na temat emisji gazów cieplarnianych w grupie kapitałowej. Na podstawie analiz wytypowane zostaną dalsze sposoby na poprawę zarządzania emisjami i ich redukcji. Końcowym etapem będzie przygotowanie dokumentu kierunkowego oraz realizujących go procedur.

Do udziału w pracach i wyrażenia swojej opinii zaproszeni zostaną naukowcy oraz lokalni interesariusze KGHM z Dolnego Śląska. Cały proces zakończy się wdrożeniem polityki i towarzyszących jej regulacji.

W rozpoczętej właśnie fazie prac KGHM wspierany będzie przez wyłonionego w postępowaniu zakupowym doradcę – firmę Ernst & Young, podano także.

„Szacuje się, że jedna tona miedzi zastosowana w zielonych technologiach może ograniczyć emisję CO2 aż do 7 500 ton, a do 2050 r. miedź może przyczynić się do redukcji emisji w UE aż o 25%. Do 2030 przewidywane jest podwojenie wydobycia miedzi na świecie pomimo rosnącego rynku wtórnego. Sektor wydobycia oraz hutnictwa miedzi, a zatem także KGHM Polska Miedź S.A., może być zatem jednym z głównych beneficjentów Zielonego Ładu” – skomentował Bogdan Dobrzeniecki, dyrektor EY doradzający KGHM w przygotowaniu polityki klimatycznej.

„Dzięki opracowaniu i wdrożeniu polityki klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A. w jeszcze większym stopniu ograniczy emisje bezpośrednie i pośrednie oraz poprawi swoją efektywność energetyczną. Oznacza to nie tylko dalsze ograniczenie śladu środowiskowego spółki, ale także jej lepsze dostosowanie do zmian otoczenia rynkowego wynikających ze wzrostu cen energii i uprawnień do emisji CO2” – podsumowano.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2020 r. miała 23,63 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews