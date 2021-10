Spółka Zanam Vostok – zarejestrowana w Federacji Rosyjskiej spółka-córka KGHM Zanam z grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź – złożyła najlepszą ofertę na dostawę specjalistycznych maszyn górniczych dla rosyjskiego kombinatu PAO Gaiski GOK (Uralski Kombinat Górniczo-Hutniczy), podała grupa.

„Kolejne maszyny górnicze wyprodukowane przez KGHM Zanam S.A. – jedną z największych spółek z grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. – zostaną dostarczone do kopalń rosyjskiego kombinatu PAO Gaiski GOK (Uralski Kombinat Górniczo-Hutniczy). Oferta złożona przez Zanam Vostok (to działająca w Federacji Rosyjskiej spółka-córka KGHM Zanam S.A.) w przetargu na dostawę łącznie 13 maszyn znów okazała się najlepsza. To już drugi w 2021 r. przetarg na rynku rosyjskim wygrany przez polkowicką firmę” – czytamy w komunikacie.

Wskutek wygranego przez KGHM Zanam S.A. postępowania przetargowego spółka w latach 2022-2023 do kopalń kombinatu PAO Gaiski GOK dostarczy 13 maszyn górniczych. Będą to ładowarki typu ŁK-1M. Dostawę pierwszych trzech maszyn zaplanowano na 2022 r., a kolejnych dziewięciu – na 2023 r., podano także.

„Drugi w tym samym roku wygrany przetarg na rynku rosyjskim to duży sukces grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Jest to jednoznaczne potwierdzenie słuszności naszych wysiłków ukierunkowanych na ekspansję biznesową na rynki zagraniczne. Każdy kolejny kontrakt eksportowy umacnia markę KGHM Polska Miedź, dlatego kontynuujemy ten proces i zdobywamy kolejne zamówienia” – skomentował prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.

W czerwcu br. Zanam Vostok wygrał przetarg na dostawę 12 specjalistycznych maszyn: 11 ładowarek ŁK-1M i jednej wiertnicy SWW-1/1H. Po podpisaniu umowy na podstawie wygranego ostatnio przetargu liczba maszyn górniczych zakontraktowanych przez rosyjski kombinat PAO Gaiski GOK wyniesie 25. Wszystkie zostaną dostarczone w okresie do 2023 r., podkreślono.

W materiale przypomniano, że w lutym 2019 r. spółka podpisała z rosyjskim kontrahentem umowę na dostawę dziewięciu ładowarek ŁK-1M. Kolejny kontrakt – tym razem na dostawę sześciu ładowarek ŁK-1M i czterech wozów transportowych SWT-3K, podpisany został w maju 2020 r.

„Od 2019 r. rosyjski kontrahent zamówił już w sumie 39 ładowarek ŁK-1M. Możemy więc z pełnym przekonaniem stwierdzić, że sprzęt ten stanowi hit eksportowy KGHM Zanam S.A. Kolejne zamówienie od tego samego partnera dowodzi, że nasza firma oferuje nie tylko konkurencyjną cenę, ale także profesjonalny pakiet usług wsparcia eksploatacji maszyn” – wskazał prezes KGHM Zanam Bernard Cichocki.

Dodał, że dużym zainteresowaniem na rynkach zagranicznych, m.in. w Niemczech, cieszą się również produkty spółki.

„Zamierzamy więc zintensyfikować działania handlowe, ponieważ każda kolejna umowa przekłada się na coraz lepsze wyniki finansowe naszej firmy. Dzięki pozyskiwanym kontraktom zwiększamy także zamówienia w przedsiębiorstwach wchodzących w nasz łańcuch dostaw, w tym także w spółkach z Grupy Kapitałowej KGHM” – podsumował Cichocki.

Na rynku niemieckim od kilkunastu lat spółka współpracuje z holdingiem górniczym K+S AG. W kwietniu 2020 r. holding K+S AG zamówił 13 ładowarek kołowo-przegubowych.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2020 roku miała 23,63 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews