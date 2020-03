Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) wprowadza kwalifikowany podpis elektroniczny dostępny w pełni zdalnie – mSzafir, podał KIR. Podpis ten umożliwia prowadzenie spraw prywatnych, biznesowych i urzędowych z wykorzystaniem internetu. Klienci PKO Banku Polskiego jako pierwsi mogą zdalnie kupić podpis elektroniczny mSzafir.

„Dzięki wykorzystaniu technologii chmurowej podpisy można składać na komputerze, tablecie lub smartfonie, niezależnie od miejsca, w którym przebywamy czy od pory dnia. mSzafir umożliwia prowadzenie spraw prywatnych, biznesowych i urzędowych z wykorzystaniem Internetu. Aby ułatwić dostęp do rozwiązania jak najszerszej grupie klientów, do końca kwietnia br. KIR oferuje 30-proc. rabat na dowolny pakiet podpisów mSzafir” – czytamy w komunikacie.

Dzięki usłudze e-Tożsamości, która online zweryfikuje tożsamość jego użytkownika, klienci PKO Banku Polskiego jako pierwsi mogą zdalnie kupić podpis elektroniczny.

mSzafir pozwala na złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego bez konieczności posiadania czytnika i karty kryptograficznej.

„Klienci mSzafir mogą skorzystać z certyfikatów z długim terminem ważności – rocznych lub dwuletnich, z wybranym limitem podpisów. Przed wydaniem certyfikatu „w chmurze” konieczne jest potwierdzenie tożsamości jego użytkownika – teraz można to zrobić bez wychodzenia z domu, za pomocą zdalnej weryfikacji tożsamości. Z tej opcji mogą korzystać już klienci PKO Banku Polskiego i Inteligo. Trwają prace, które pozwolą na udostępnienie usługi klientom kolejnych banków. Autoryzacja wymagana przed każdorazowym złożeniem podpisu następuje przy użyciu aplikacji mobilnej mSzafir, którą należy pobrać i zainstalować na telefonie. Do każdego podpisu dołączany jest znacznik czasu, zapewniający podpisanemu dokumentowi długotrwałą wartość dowodową” – czytamy także.

W ofercie KIR stale dostępny jest certyfikat kwalifikowany Szafir w wersji standardowej, wymagający użycia nośnika fizycznego – karty kryptograficznej, USB, czytnika, dodano.

„mSzafir wprowadza nową jakość w korzystaniu z kwalifikowanego podpisu elektronicznego, bo dzięki przejściu od konieczności stosowania karty kryptograficznej i czytnika do rozwiązań chmurowych oraz dostępności z każdego urządzenia, jest usługą w pełni cyfrową. Ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz mając na uwadze przede wszystkim potrzeby osób pracujących zdalnie, przyspieszyliśmy decyzję o wdrożeniu mSzafir i udostępnieniu rozwiązania w promocyjnej cenie. W kontekście gwałtownie rosnącego zapotrzebowania na kompleksową elektronizację obsługi procesów administracyjnych i biznesowych, mSzafir jest innowacją gwarantującą zachowanie bezpieczeństwa nie tylko w świecie cyfrowym” – powiedział prezes KIR Piotr Alicki, cytowany w komunikacie.

Dzięki mSzafir, można w szybki i wygodny sposób podpisywać wszelkie dokumenty w formacie PDF, np. umowy, wiążące oferty handlowe, e-faktury, pisma do administracji publicznej – z wykorzystaniem urządzenia mobilnego, smartfonu czy tabletu. mSzafir może być wykorzystany do uwierzytelnienia e-dokumentów w administracji publicznej, w relacjach z dostawcami usług przy podpisywaniu umów czy w medycynie. Kwalifikowany podpis elektroniczny złożony za pomocą mSzafir, jest zgodny z wymaganiami eIDAS i ma moc prawną równoważną podpisowi własnoręcznemu, wymieniono.

PKO BP jest pierwszą instytucją, która identyfikuje tożsamość na potrzeby wydawania kwalifikowanych podpisów elektronicznych w chmurze mSzafir.

„Sektor bankowy ma najsilniej zweryfikowaną tożsamość swoich klientów dlatego jej wykorzystanie w dobie cyfryzacji usług stanie się coraz bardziej powszechne. Usługa zdalnego potwierdzania tożsamości dostępna w PKO Banku Polskim otwiera drzwi do wielu rozwiązań e-administracji czy usług komercyjnych. Jest konieczna do ich rozwoju i rozpowszechniania wśród obywateli. Możliwość korzystania z podpisu elektronicznego w chmurze to kolejna usługa po mojeID, która wykorzystuje identyfikację bankową klienta” – powiedział wiceprezes PKO BP Adam Marciniak, cytowany w komunikacie.

Nowa usługa KIR została wpisana przez Ministerstwo Cyfryzacji do rejestru dostawców usług zaufania.

KIR, powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków komercyjnych w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce jest kluczowym elementem infrastruktury polskiego sektora bankowego. Za pośrednictwem prowadzonych przez KIR systemów rozliczeniowych Elixir, Express Elixir i Euro Elixir, obsługujących standardowe i natychmiastowe przelewy międzybankowe w złotych oraz krajowe i transgraniczne przelewy w euro, przetwarzanych jest ponad 1,7 mld transakcji rocznie.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 348,04 mld zł na koniec 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

Źródło: ISBnews