Klienci Banku Pekao aktywowali na swoich telefonach 5,7 mln aplikacji PeoPay od jej uruchomienia 12 lat temu, podał bank.

„Już od 12 lat klienci Banku Pekao S.A. mogą korzystać z mobilnego bankowania dzięki aplikacji PeoPay. W tym czasie aplikacja mocno się zmieniła i dziś oferuje klientom bogaty wachlarz możliwości. […] Z każdym miesiącem rośnie liczba klientów aktywnie korzystających z aplikacji PeoPay. Klienci Pekao aktywowali na swoich telefonach 5,7 mln aplikacji PeoPay. W każdej minucie klienci logują się do PeoPay 3,1 tys. razy, a od czasu jej powstania klienci wykonali 5,35 mld logowań do aplikacji” – czytamy w komunikacie.

Obecnie PeoPay to centrum zarządzania finansami osobistymi, a klient dzięki aplikacji może nawiązywać relację z bankiem, otwierać nowe produkty, korzystać z usług dodanych, złożyć wniosek o pożyczkę, wymieniać waluty w kantorze, kupić ubezpieczenie lub rozpocząć inwestowanie, podkreślono w materiale.

„Aplikacja PeoPay to nasze flagowe rozwiązanie. Od momentu jej powstania, klienci doceniają to, że mogą w niej bankować tak jak chcą. W strategii banku na lata 2025-2027 ta wyjątkowa rola aplikacji PeoPay jest wyraźnie podkreślona. Staje się dla nas centrum w modelu zarządzania obsługą klientów. Nowoczesne rozwiązania technologiczne i personalizacja sprawiają, że dzięki PeoPay klient może w prosty, ale także dopasowany do jego potrzeb sposób, korzystać z całej oferty banku” – powiedział dyrektor Departamentu Sprzedaży i Obsługi Cyfrowej w Banku Pekao Bartosz Zborowski, cytowany w komunikacie.

Dyrektor zapowiedział, że na ten rok bank planuje „jeszcze kilka ciekawych nowości” w aplikacji.

Jak podano w materiale, w każdej minucie w aplikacji PeoPay klienci realizują oni średnio 2,2 tys. transakcji, w tym 594 przelewy oraz 341 płatności e-commerce. Z mobilnej autoryzacji przelewów i innych operacji korzysta 69% aktywnych użytkowników aplikacji PeoPay, a każdy z nich autoryzuje w ten sposób średnio 10,6 operacji w miesiącu.

„Lista wniosków i dyspozycji, które klient może złożyć w aplikacji oraz zaświadczeń, które może pobrać sprawia, że obecnie niemal każdą bankową sprawę można załatwić zdalnie. To, jak chętnie klienci korzystają z takiej opcji, jest widoczne w danych – pomiędzy 2021 a 2024 r. liczba dyspozycji składanych przez klientów Pekao wzrosła pięciokrotnie. Tylko w zeszłym roku klienci złożyli 960 tys. dyspozycji, co oznaczało 11% wzrostu rok do roku. To efekt przenoszenia do kanałów zdalnych kolejnych procesów, dostępnych wcześniej tylko w oddziałach. W ciągu 3 lat bank przeniósł do bankowości elektronicznej ponad 260 procesów, sprawiając, że klient każdą dla niego ważną sprawę może załatwić zdalnie, w dowolnym czasie” – czytamy też w komunikacie.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 334,24 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews