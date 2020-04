Klienci Orange Polska spędzają na rozmowach przez telefony komórkowe o 40% więcej czasu niż przed epidemią koronawirusa, podał operator. Rekordowa była pod tym względem godzina 11.00 w środę, 25 marca.

„W tej nowej dla wszystkich sytuacji Polacy znacznie częściej załatwiają swoje sprawy przez telefon, kontaktują się z bliskimi, a pytanie o zdrowie stało się aktualne, jak nigdy dotąd. W tryb online przeszły firmy i edukacja, zamiast spotkań używamy tele- i wideokonferencji, pracujemy w chmurze, pobieramy i przesyłamy materiały edukacyjne czy dokumenty przygotowywane w pracy. Minione trzy tygodnie potwierdzają, że sieć Orange Polska jest gotowa, aby zapewnić tak niezbędną teraz łączność. To rezultat prowadzonych od lat inwestycji w sieć dostępową, doprowadzaną bezpośrednio do domów klientów, ale również w sieć transportową, rdzeniową i węzły usługowe. Tysiące kilometrów światłowodowych ‚autostrad’, tysiące stacji bazowych i umiejętne zarządzanie ruchem i pasmem radiowym pozwala nam zapewnić, że klienci mogą pozostawać w kontakcie z bliskimi i załatwiać niezbędne sprawy” – powiedział członek zarządu Orange Polska ds. sieci i technologii Piotr Jaworski, cytowany w komunikacie.

Od poniedziałku, 16 marca, szkoły i uczelnie wyższe zostały zamknięte, a edukacja przeniosła się do sieci. W tym czasie również wiele firm pracuje zdalnie. Odzwierciedleniem tych zmian w pierwszym tygodniu po zamknięciu szkół był wyraźny, o ponad 40% większy niż zwykle ruch danych w stacjonarnej sieci internetowej Orange. Przejście na zdalny tryb funkcjonowania było widoczne także w przypadku sieci mobilnej, przez którą w pierwszym tygodniu ogólnopolskiej kwarantanny w porównaniu do średniego zużycia w poprzednich tygodniach, przepłynęło o ok. 1/4 więcej danych, podano w materiale.

W kolejnych dniach (23 marca – 5 kwietnia) ilość przesyłanych danych ustabilizowała się na nowych, wyższych poziomach.

„Co ciekawe, wprowadzenie powszechnych lekcji online 25 marca nie wpłynęło na zmianę ruchu w sieci. Klienci Orange, korzystając z sieci mobilnej przesyłali tygodniowo średnio o ok. 1/5 więcej danych niż przed epidemią. Użytkownicy internetu stacjonarnego od Orange przetransferowali w tym okresie o ok. 1/3 więcej danych niż na początku marca” – czytamy dalej.

Operator wskazał, że na dobre zmienił się także model ruchu w sieci. Od połowy marca, w robocze dni tygodnia przypomina on typowy, weekendowy ruch: znacznie rośnie już od rana, w ciągu dnia utrzymuje się na stałym poziomie, a wieczorem notuje kolejny, mniejszy już wzrost.

W zasięgu sieci światłowodowej Orange znajduje się obecnie 4,3 mln gospodarstw domowych i firm w 146 miastach. Ze stacjonarnego internetu szerokopasmowego od Orange na koniec 2019 r. korzystało ponad 2,6 mln klientów, z tego ponad 520 tys. z łącza światłowodowego. Ponad 15,2 mln klientów korzysta z sieci mobilnej operatora. W zasięgu sieci 4G LTE znajduje się ponad 99% populacji kraju.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

Źródło: ISBnews