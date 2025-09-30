Kluby grające w sezonie 2024/2025 w PKO Bank Polski Ekstraklasie osiągnęły łącznie rekordowe 1,27 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o 9% r/r, wynika z najnowszej edycji raportu „Finansowa Ekstraklasa”, przygotowanego przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton we współpracy z Ekstraklasą. Najwyższe przychody osiągnęła Legia Warszawa.

„Jeszcze dekadę temu łączne wpływy klubów piłkarskich najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce wynosiły poniżej 500 mln zł. Od tego czasu przychody uczestników PKO Bank Polski Ekstraklasy wzrosły ponad dwukrotnie (ok. 300 mln euro). Coraz więcej klubów notuje obroty przekraczające 100 mln zł” – czytamy w komunikacie.

W sezonie 2024/2025 najważniejszym źródłem zasilającym budżety klubowe były tzw. scentralizowane prawa mediowe i marketingowe. Przyniosły one klubom rekordowe 428 mln zł, o 5% więcej niż przed rokiem. Zdecydowanie największym źródłem przychodów klubów z tego tytułu były wpływy od Ekstraklasy – łącznie 298 mln zł. To kwota należna klubom z umów, które w ich imieniu ligowa spółka zawarła z nadawcami i partnerami (np. praw do transmisji meczowych czy kontraktów sponsorskich na poziomie całej ligi), podano także.

„Sezon 2024/2025 był wspaniałym widowiskiem piłkarskim i kolejnym ważnym okresem w rozwoju PKO Bank Polski Ekstraklasy. W wymiarze finansowym przyniósł wyniki, które mogą być powodem do dumy całej ligi i poszczególnych klubów. Łączne przychody wyniosły 1,27 mld zł, czyli były o 102 mln zł wyższe niż sezon wcześniej. Co ważne, notowane wzrosty dotyczyły wszystkich kategorii przychodowych. To pokazuje rosnącą kondycję finansową naszej ligi” – powiedział prezes Ekstraklasy Marcin Animucki, cytowany w komunikacie.

Podobnie jak przed rokiem, drugim największym źródłem przychodów klubów były tzw. wpływy komercyjne, a więc pochodzące z zawieranych indywidualnie przez dany klub kontraktów reklamowych czy sponsoringowych. W sezonie 2024/2025 wyniosły 408 mln zł – najwięcej w historii i o 11% więcej niż w poprzednim sezonie. Jeszcze mocniejszy wzrost odnotowano w trzeciej kategorii – przychodach z dnia meczowego. W sezonie 2024/2025 sięgnęły one 215 mln zł, czyli o 17% więcej niż w przed rokiem, wymieniono także.

„Dane te sugerują, że na wielu płaszczyznach liga dojrzewa od strony biznesowej – nie tylko jako całość poprzez coraz większe przychody z praw do transmisji czy pakietów partnerskich pozyskiwanych przez Ekstraklasę, ale też na poziomie poszczególnych klubów. Dzięki coraz większej sprawności biznesowej są one w stanie skuteczniej zdobywać sponsorów, wchodzić w korzystne umowy z biznesowym otoczeniem, ale też przyciągać na mecze coraz większą grupę kibiców i oferować im szereg atrakcji związanych z uczestnictwem w klubowej społeczności” – czytamy dalej.

„Polska piłka klubowa – od strony sportowej, ale też biznesowej – wyraźnie złapała w ostatnich latach wiatr w żagle i konsekwentnie idzie naprzód. Sezon 2024/2025 był dla klubów PKO Bank Polski Ekstraklasy kolejnym okresem rozwoju skali biznesu. Co więcej, jest to rozwój zrównoważony, a więc poprawa nie wynika z jednego, przypadkowego czynnika, ale wszystkie 'silniki’ wzrostu pracują równomiernie” – skomentował partner w zespole Corporate Finance w Grant Thornton Tomasz Mleczak.

Wysokie przychody utrzymuje też czwarty segment przychodowy, czyli transfery. To najbardziej nieprzewidywalny obszar w piłkarskim biznesie, dlatego tym bardziej cieszy, że przychody klubów z tego tytułu zwiększyły się, przebijając nawet wysoki wynik z sezonu 2023/2024, i ukształtowały się na poziomie 220 mln zł, 6% więcej niż przed rokiem i o 14 mln zł więcej niż w rekordowym pod tym względem sezonie 2020/2021, zaznaczono w komunikacie.

„Co ważne, kluby zanotowały świetne wyniki zarówno z transferów zewnętrznych (sprzedaży zawodników poza Polskę), jak wewnętrznych (do innego polskiego klubu). Te pierwsze wyniosły bardzo wysokie 185 mln zł, czyli tyle kapitału napłynęło do ligi z zagranicy. Te drugie wzrosły do ponad 40 mln zł, czyli niemal podwoiły się rok do roku, co pokazuje, że wewnętrzny rynek transferowy dynamicznie dojrzewa i zyskuje na znaczeniu” – dodał senior manager w Departamencie Audytu w Grant Thornton Łukasz Słyż.

W sezonie 2024/2025 największe przychody ogółem wypracowała Legia Warszawa, na poziomie 231 mln zł. To co prawda spadek o 13% w porównaniu z poprzednim sezonem, ale wynik sprzed roku był wyjątkowo wyśrubowany przez rekord wszech czasów w historii polskiej piłki. Drugie miejsce na podium utrzymał Lech Poznań. Odnotował on wzrost przychodów ogółem ze 123 mln zł do 145 mln zł. Było to głównie efektem zdobycia mistrzostwa Polski. Trzeci na finansowym podium w raporcie był Raków Częstochowa z przychodami sięgającymi 143 mln zł. Wart odnotowania jest fakt, że barierę 100 mln zł wpływów pokonał w sezonie 2024/2025 także czwarty klub – Jagiellonia Białystok z ponad 129 mln zł. Jeszcze przed rokiem tym osiągnięciem mogły się pochwalić tylko trzy kluby, a dwa lata temu dwa. To potwierdza, że skala piłkarskiego biznesu w PKO Bank Polski Ekstraklasie systematycznie rośnie, co jest również efektem coraz lepszych wyników osiąganych przez polskie kluby w europejskich pucharach, wymieniono także.

