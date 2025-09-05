Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do bezpośredniego nabycia przez VeloBank akcji Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu, podała KNF.

Komisja ustaliła termin nabycia akcji Towarzystwa do 31 grudnia 2025 r.

Pod koniec października 2024 r. VeloBank podpisał umowę nabycia większościowego (86,83%) pakietu akcji Noble Funds TFI. Transakcja była uwarunkowana m.in. pozyskaniem zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Środki ze sprzedaży miały trafić do wierzycieli upadłych banków – Getin Noble Banku i Idea Banku.

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych specjalizuje się w tworzeniu oraz zarządzaniu otwartymi i zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi, świadczy usługi asset management polegające na profesjonalnym zarządzaniu indywidualnym portfelem papierów wartościowych oraz doradztwa inwestycyjnego.

VeloBank to uniwersalny bank oferujący innowacyjne rozwiązania finansowe, ułatwiające codzienność klientom indywidualnym, małym i średnim firmom, wybranym korporacjom oraz samorządom i wspólnotom mieszkaniowym, również w zakresie zielonej transformacji energetycznej. Jego akcjonariuszami od sierpnia 2024 r. są Cerberus Capital Management, L.P., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz International Finance Corporation (część Grupy Banku Światowego).

