Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) potwierdziła identyfikację dziesięciu banków jako innych instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII). Na tej podstawie KNF zdecydowała również o zmianie lub utrzymaniu wysokości wskaźników bufora O-SII, podała Komisja.

Sposób ustalania wartości bufora O-SII nie podlega harmonizacji w Unii Europejskiej. W związku z tym KNF posiada własną metodykę określania wysokości bufora, podano w komunikacie.

„Po przeprowadzeniu przeglądu adekwatności wskaźnika bufora O-SII i przeprowadzeniu postępowań administracyjnych, podmiotom, których dotychczasowa kwalifikacja miałaby ulec zmianie, dostarczono decyzje administracyjne wydane przez KNF w dniu 29 października 2020 r. Jeden dodatkowy bank został zidentyfikowany jako O-SII. W przypadku innego banku została zmniejszona wysokość wskaźnika bufora OSII” – czytamy w komunikacie.

Pozostałe banki zostały zobowiązane do utrzymywania bufora O-SII w wysokości zgodnej z decyzjami KNF wydanymi w latach poprzednich zarówno na zasadzie indywidualnej, jak i skonsolidowanej – wyjątkiem jest SGB-Bank, który nadal jest zobowiązany do utrzymywania bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym na zasadzie indywidualnej. Wynika to z faktu, że bank nie tworzy grupy kapitałowej podlegającej konsolidacji ostrożnościowej, podano także.

Nazwa banku Liczba punktów Wskaźnik bufora O-SII*, % PKO Bank Polski 1621 1 Santander Bank Polska 1212 0,75 Bank Pekao 1126 0,75 mBank 972 0,5 ING Bank Śląski 959 0,5 Bank Handlowy 544 0,25 BNP Paribas Bank Polska 521 0,25 Bank Millennium 374 0,25 Bank Polskiej Spółdzielczości 298 0,1 SGB-Bank 180 0,1

– % kwoty ekspozycji na ryzyko

Źródło: ISBnews