Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powołanie Roberta Tomaszewskiego na prezesa zarządu LINK4 Towarzystwa Ubezpieczeń, podała spółka. Rada nadzorcza LINK4 powołała Tomaszewskiego na prezesa z dniem 1 stycznia br. pod warunkiem uzyskania zgody Komisji. Powołanie nastąpiło na okres wspólnej kadencji, obejmującej dwa pełne lata obrotowe 2026-2027.

LINK4 jest jednym z liderów rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Należy do Grupy PZU, największego konglomeratu finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Źródło: ISBnews