Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Santander Bank Polska przestrzeganie dodatkowego wymogu utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, na poziomie grupy kapitałowej w wysokości 0,013 pkt proc., dla łącznego współczynnika kapitałowego, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,01 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I) oraz co najmniej w 56,25% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,007 pkt proc.), podał bank.

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 259,17 mld zł na koniec 2022 r.

Źródło: ISBnews