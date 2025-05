Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja – należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE – uruchomił nową elektrociepłownię gazową Czechnica-2 w Siechnicach o mocy elektrycznej 179 MWe i termicznej 315 MWt., podała Polska Grupa Energetyczna (PGE). Nakłady przeznaczone na jej wybudowanie to 1,4 mld zł.

„Nowo wybudowana instalacja zaspokoi około 20% zapotrzebowania na ciepło mieszkańców Wrocławia i wszystkich odbiorców w gminie Siechnice przyłączonych do sieci ciepłowniczej, a nakłady przeznaczone na jej wybudowanie sięgają 1,4 mld zł. Docelowo do 2035 roku Grupa PGE planuje przeznaczyć na ciepłownictwo około 18 mld zł” – czytamy w komunikacie.

„Pod nazwą transformacja energetyczna kryje się dogłębna zmiana nie tylko technologiczna, ale i środowiskowa całego sektora. Nowo otwarta elektrociepłownia w Siechnicach jest przykładem, jak skutecznie wprowadzać nowoczesne niskoemisyjne technologie do krajowego sektora ciepłowniczego, a jednocześnie ograniczać emisyjność polskiej gospodarki. Cieszę się, że tutaj na Dolnym Śląsku dokonuje się kluczowa zmiana w krajowej energetyce” – powiedział wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros, cytowany w komunikacie.

EC Czechnica-2 to największa inwestycja Grupy PGE w obszarze ciepłownictwa, podkreślił prezes PGE Dariusz Marzec.

„Symbolicznie rozpoczynająca zmianę pokoleniową – przechodzimy na nowoczesną technologię gazową. W efekcie uzyskujemy realne korzyści dla odbiorców: niższe koszty, większa niezawodność, czystsze powietrze. Ta inwestycja to kolejny krok w stronę niskoemisyjnego ciepłownictwa – kierunku, który wyznacza nasza strategia. Do 2035 roku planujemy zainwestować ok. 18 mld zł w nowoczesne technologie i inteligentne systemy ciepłownicze. Dzięki temu ograniczymy emisję CO2 o blisko 55%, a nasi klienci zyskają dostęp do czystego, bezpiecznego i przystępnego cenowo ciepła. Konsekwentnie budujemy przyszłość zrównoważonej energetyki” – powiedział Marzec.

Nowa EC Czechnica-2 to kluczowa inwestycja energetyczna dla aglomeracji wrocławskiej i gminy Siechnice. Zastąpiła ona starą, ponad stuletnią węglową elektrociepłownię. W jej ramach powstał blok gazowo-parowy (BGP) o mocy 179 MWe oraz 163 MWt, składający się z dwóch turbin gazowych SGT-800, dwóch kotłów odzysknicowych z układami dopalania oraz turbiny parowej SST-600. Dodatkowo wybudowana została kotłownia szczytowo-rezerwowa o łącznej mocy 152 MWt oraz akumulator ciepła o pojemności 13 000 m2. Nowa jednostka została zaprojektowana z myślą o przyszłym wykorzystaniu zielonych paliw np. wodoru, wskazano w materiale.

Zmiana paliwa węglowego na gazowe znacznie zmniejszy emisyjność, a tym samym wpłynie na poprawę jakości powietrza w regionie aglomeracji wrocławskiej. Emisja CO2 zostanie zredukowana o 61%, czyli o około 622 tys. ton rocznie. Natomiast emisje tlenków azotu zostaną zmniejszone 14-krotnie, tlenków siarki – 190-krotnie, a pyłów – 7-krotnie, podkreślono.

„Jednocześnie planowana jest rewitalizacja terenu zamkniętej już elektrociepłowni węglowej i przekształcenie tego zabytkowego obiektu na cele gospodarcze, naukowe, społeczne oraz kulturalne” – czytamy dalej.

Plany PGE dotyczące rozwoju ciepłownictwa do 2035 r. obejmą zarówno zmianę technologii na nisko- i zeroemisyjną, jak i modernizację i rozwój systemów ciepłowniczych. Łącznie na inwestycje w ten segment do 2035 roku Grupa PGE przeznaczy około 18 mld zł, z czego 15 mld zł na inwestycje w nowe instalacje produkcyjne, takie jak silniki gazowe, kotły elektrodowe, pompy ciepła, kotły wodne gazowe, akumulatory ciepła czy kotły na biomasę, a pozostałe 3 mld zł na rozwój organiczny i nieorganiczny zintegrowanych systemów ciepłowniczych w lokalizacjach, w których znajdują się aktywa ciepłownicze PGE.

„Zmiana technologii wytwarzania ciepła wpłynie także na zmianę miksu wytwórczego w segmencie ciepłownictwa w Grupie. Do 2030 roku PGE odejdzie całkowicie od spalania węgla w swoich elektrociepłowniach, a w 2035 roku PGE planuje produkować energię cieplną w ponad 70% z gazu, ok. 20% z energii elektrycznej i w ok. 10% ze źródeł odnawialnych i odpadów. Pozwoli to na obniżenie jednostkowej emisji CO2 do 155 kg/MWh, czyli o ponad 180 kg/MWh w porównaniu z rokiem 2024” – podsumowano w informacji.

Spółką odpowiedzialną za segment ciepłownictwa w Grupie jest PGE Energia Ciepła. Posiada ona ok. 25% udziału w rynku ciepła w kogeneracji, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,15 GWt, mocy elektrycznej 2,48 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 725 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych, polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław (w tym wrocławskie Zawidawie), Rzeszów, Lublin, Szczecin, Bydgoszcz i Kielce; spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu, Siechnicach i Gryfinie, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.

Na potrzeby lokalnych społeczności w Bełchatowie, Bogatyni i Opolu ciepło produkuje Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

