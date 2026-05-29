Kolejowe przewozy pasażerskie w Polsce wzrosły o 10,1% r/r do ponad 38,8 mln osób w kwietniu br., podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK). W przewozach towarowych masa obsłużonych ładunków wyniosła blisko 18,4 mln ton, co oznacza wzrost o 6,5% r/r.

„W kwietniu 2026 r. z usług kolei skorzystało ponad 38,8 mln pasażerów. To o blisko 3,6 mln osób więcej (+10,1%) niż rok wcześniej. Praca przewozowa osiągnęła poziom niemal 2,6 mld pasażerokilometrów, co oznacza wzrost o ponad 0,2 mld pasażerokilometrów (+10,5%) w porównaniu z kwietniem 2025 r. Praca eksploatacyjna wyniosła ponad 19,7 mln pociągokilometrów – o prawie 1,5 mln pociągokilometrów więcej (+8,1%) niż przed rokiem” – czytamy w komunikacie.

Zarówno liczba pasażerów, jak i wartość pracy przewozowej oraz eksploatacyjnej były dla kwietnia najwyższe w statystykach UTK od co najmniej 2012 r., podkreślono.

Średnia odległość podróży pasażera w kwietniu wyniosła prawie 67 km i była zbliżona do ubiegłorocznej.

W okresie styczeń-kwiecień 2026 r. koleją podróżowało ponad 149 mln pasażerów, czyli o prawie 11,4 mln więcej (+8,2%) niż w analogicznym okresie 2025 r. Praca przewozowa przekroczyła 9,6 mld pasażerokilometrów, co oznacza wzrost o prawie 0,8 mld pasażerokilometrów (+8,6%) r/r. Praca eksploatacyjna osiągnęła poziom blisko 78,6 mln pociągokilometrów – więcej o prawie 5,6 mln pociągokilometrów (+7,6%) wobec wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2025 r., podano także.

W przewozach towarowych w kwietniu br. kolej przewiozła prawie 18,4 mln ton ładunków, co oznacza wynik wyższy o ponad 1,1 mln ton (+6,5%) w porównaniu z kwietniem 2025 r. Praca przewozowa przekroczyła 4,9 mld tonokilometrów, czyli była o ponad 0,4 mld tonokilometrów wyższa (+9,7%) niż rok wcześniej. Praca eksploatacyjna wyniosła blisko 6,9 mln pociągokilometrów, co oznacza wzrost o prawie 0,6 mln pociągokilometrów (+9,1%) w ujęciu rocznym.

Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku przekroczyła w kwietniu 268 km i była o prawie 8 km większa niż w kwietniu 2025 r.

W pierwszych 4 miesiącach 2026 r. kolej przewiozła prawie 69,9 mln ton ładunków, co oznacza wzrost o ponad 0,4 mln ton (+0,6%) w porównaniu z analogicznym okresem 2025 r. Praca przewozowa przekroczyła 18,3 mld tonokilometrów, zwiększając się o ponad 0,5 mld tonokilometrów (+2,9%) r/r. Praca eksploatacyjna wyniosła ponad 26,2 mln pociągokilometrów i była o ponad 1 mln pociągokilometrów wyższa (+4,1%) niż w pierwszych 4 miesiącach 2025 r., wymienił Urząd.

