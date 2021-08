Koleje Dolnośląskie wyłoniły w przetargu wykonawcę hali serwisowej w Legnicy – firmę Berger Bau. Prace powinny rozpocząć się we wrześniu br. Łączny koszt inwestycji szacowany jest na ok. 45 mln zł, podał przewoźnik.

„Obiekt przy ul. Pątnowskiej ma zwiększyć możliwości serwisowe spółki. Dzięki wyposażeniu hali w odpowiedni system, na miejscu możliwe będzie dokonywanie przeglądów pojazdów do poziomu P4 (dokładne sprawdzenie stanu technicznego pojazdów wraz z wymianą podzespołów). Wpłynie to na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez spółkę, ponieważ do tej pory wszystkie przeglądy tego typu wykonywane są przez podmioty zewnętrzne” – czytamy w komunikacie.

Zmodernizowana hala będzie wyposażona m.in. w wiaty, drogi wewnętrzne, nadziemną i podziemną infrastrukturę techniczną, zbiorniki i dystrybutory na paliwo. Uruchomienie kompleksu serwisowo-remontowego przewidywane jest do końca 2022 r.

Łączny koszt inwestycji szacowany jest na około 45 mln zł. Część tej kwoty została zagwarantowana poprzez dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W maju spółka podpisała z UMWD umowę o dofinansowaniu centrum serwisowego kwotą 30 mln zł. Pozwoliło to na zabezpieczenie znacznej części inwestycji, która będzie mieć wpływ na dalszą działalność regionalnego przewoźnika, przypomniano.

Koleje Dolnośląskie S.A. są spółką samorządową. Zostały powołane do życia w 2007 r. Wyznaczone zadania realizują na zlecenie samorządu wojewódzkiego. Koleje Dolnośląskie w 2019 r. przewiozły ok. 14,1 mln pasażerów, a w 2020 r. 9,1 mln.

