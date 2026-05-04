Firma ICEYE, globalny lider w dziedzinie satelitarnego rozpoznania na potrzeby bezpieczeństwa i obronności, z powodzeniem przeprowadziła kolejną kampanię startową, umieszczając na orbicie czwartego satelitę radarowego Sił Zbrojnych RP dostarczonego w ramach programu MikroSAR. Jest to efekt realizacji opcji zakupu dodatkowych trzech jednostek (3+3), przewidzianej w kontrakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej. Kontrakt dopuszcza wyniesienie jeszcze dwóch satelitów w kolejnych etapach. Satelity dostarczane w ramach programu MikroSAR tworzą wojskową konstelację radarową POLSARIS.

„O sile współczesnego wojska decydują dziś rozpoznanie i wymiana informacji. Działanie musi opierać się na wiedzy – na możliwie pełnym obrazie sytuacji, który pozwala dowódcy wyznaczyć cel, a żołnierzowi go zrealizować. Bezpieczeństwo naszych granic zaczyna się setki kilometrów nad nimi. Dzięki satelitom radarowym prowadzimy obserwację niezależnie od warunków atmosferycznych, co oznacza, że każdy kierunek i każdy fragment naszego terytorium pozostaje pod stałą kontrolą, a żaden ruch potencjalnego adwersarza nie pozostaje niezauważony. Polska armia już dziś należy do grona najnowocześniejszych na świecie, a zdolności satelitarne wzmacniają naszą przewagę informacyjną i bezpieczeństwo państwa” – powiedział Cezary Tomczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Podczas tej samej misji CAS500-2, realizowanej przez SpaceX, na orbitę wyniesiono również satelitę ICEYE dla Portugalskich Sił Powietrznych. Oba satelity nawiązały łączność, a obecnie trwają rutynowe procedury w ramach wczesnej fazy orbitalnej. Uwzględniając dzisiejszy start, firma z powodzeniem umieściła na orbicie 72 satelity radarowe na potrzeby własnej konstelacji oraz systemów klientów.

„Utrzymujemy wysokie tempo realizacji kontraktu i jesteśmy w pełni przygotowani do wykonania kolejnych opcji przewidzianych w umowie z MON. Bardzo cenimy sobie partnerską współpracę z Siłami Zbrojnymi RP – po obu stronach widać zaangażowanie i entuzjazm. Miesiąc temu na orbicie znalazł się cały podstawowy zakres programu MikroSAR, a dziś dokładamy czwartego satelitę. To duży krok naprzód – POLSARIS ma potencjał, by w kolejnych latach stać się znacznie większą konstelacją i fundamentem polskich zdolności rozpoznania satelitarnego. Cieszymy się, że jesteśmy tego częścią” – powiedział Witold Witkowicz, prezes zarządu ICEYE Polska.

Konstelacja powstająca w ramach programu MikroSAR zyskała oficjalną nazwę POLSARIS, czyli Polish SAR Intelligence System. Wyłoniono ją w otwartym konkursie, który pod koniec 2025 roku przeprowadziła Agencja Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usług Satelitarnych (ARGUS). Jury doceniło zarówno przejrzystość samego rozwinięcia skrótu, jak i jego odniesienie kulturowe do powieści „Solaris” Stanisława Lema.

Satelity ICEYE dają użytkownikom pełną, suwerenną kontrolę nad pozyskiwaniem danych rozpoznawczych z kosmosu w rozdzielczości 25 cm. Gwarantują przy tym najwyższą jakość obrazowania i częste rewizyty nad obszarami szczególnego zainteresowania, co przekłada się na elastyczność operacyjną. Konstelacje zbudowane przez ICEYE wykorzystywane są przez siły zbrojne i instytucje wywiadowcze, podmioty zajmujące się monitorowaniem środowiska, ubezpieczeniami oraz zarządzaniem kryzysowym. Pozyskiwane przez nie dane, dostępne niezależnie od warunków pogodowych i pory doby, skracają czas reakcji oraz wspierają procesy decyzyjne w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania.

ICEYE to światowy lider w dziedzinie projektowania oraz produkcji systemów rozpoznania satelitarnego wspierających budowę niezależnych zdolności państw i instytucji w domenie kosmicznej. Spółka jest właścicielem największej i najbardziej zaawansowanej na świecie konstelacji satelitów SAR, a jej rozwiązania pozwalają wykrywać i stale monitorować zmiany w dowolnym miejscu na Ziemi oraz szybko na nie reagować. ICEYE dostarcza klientom dane rozpoznawcze o wyjątkowej jakości, w krótkim czasie i przy dużej częstotliwości obserwacji, niezależnie od warunków pogodowych, w dzień i w nocy. Państwom, które decydują się na samodzielne zarządzanie własną konstelacją, oferuje sprawdzone rozwiązanie w formie suwerennego systemu. Firma o polsko-fińskim rodowodzie działa globalnie i zatrudnia ponad 1000 osób w Polsce, Finlandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Grecji, Japonii, Australii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Stanach Zjednoczonych. To rosnący, międzynarodowy zespół rozwijający nowoczesne technologie kosmiczne.

