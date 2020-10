Kolejowe przewozy pasażerskie w Polsce spadły o 25,1% r/r do 21,6 mln pasażerów we wrześniu br. W ujęciu pracy przewozowej spadły o 31,9% r/r do 1 249,6 mln pasażerokilometrów, podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

„Wrzesień w przewozach pasażerskich zakończył się najlepszymi wynikami przewozowymi od początku pandemii w Polsce. Dane statystyczne pokazują, że wiele osób po okresie wakacji wróciło do korzystania z usług kolei w dojazdach do pracy czy szkoły. We wrześniu szczególnie widoczny był powrót pasażerów korzystających z usług spółek realizujących głównie przewozy o charakterze regionalnym i aglomeracyjnym. W przewozach dalekobieżnych, co roku wrzesień oznacza spadek liczby podróżnych. Jednak pomimo tego liczba pasażerów w PKP Intercity, pomijając okres wakacyjny, osiągnęła najlepszy rezultat od początku pandemii” – powiedział prezes UTK Ignacy Góra, cytowany w komunikacie.

Ostatni miesiąc trzeciego kwartału to 21,6 mln pasażerów, którzy skorzystali z usług transportu kolejowego. Pomimo stałego wzrostu liczby pasażerów wynik za wrzesień jest niższy o 25,1% w porównaniu z tym samym miesiącem w roku ubiegłym. W porównaniu do sierpnia 2020 r. liczba podróżnych zwiększyła się o blisko 1,5 mln (7%). Praca przewozowa wyniosła 1,2 mld pasażerokilometrów, zaś eksploatacyjna 13,9 mln pociągokilometrów. Wyniki te były w porównaniu z wrześniem 2019 r. niższe odpowiednio o 31,9% oraz 0,2%. Wyniki pracy eksploatacyjnej pokazują, że długość zrealizowanych przewozów wraca do poziomu zbliżonego do wartości z zeszłego roku, podano także.

„Koniec wakacji i początek roku szkolnego przełożył się na zmniejszenie liczby osób korzystających z pociągów dalekobieżnych, wzrosła za to liczba podróżnych korzystających z usług przewoźników realizujących przewozy regionalne i aglomeracyjne. Niższa wartość pracy przewozowej w porównaniu z sierpniem czy lipcem 2020 r. jest wynikiem mniejszej liczby pasażerów podróżujących na dłuższych relacjach” – czytamy dalej.

Po trzech kwartałach 2020 r. łączna liczba pasażerów wyniosła 164,9 mln i jest niższa o 33% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Praca przewozowa osiągnęła poziom 10,2 mld pasażerokilometrów, zaś eksploatacyjna blisko 117 mln pociągokilometrów, co oznacza spadek tych parametrów odpowiednio o 38,9% oraz 8,2%. Średnia odległość przejazdu jednego pasażera za okres 9 miesięcy to 62 km (67 km w tym samym okresie 2019 r.), podał także UTK.

Źródło: ISBnews