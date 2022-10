Kolejowe przewozy pasażerskie w Polsce wzrosły o 19% r/r do 29,6 mln pasażerów we wrześniu br. W ujęciu pracy przewozowej wzrosły o 26,2% r/r do ok. 2 mld pasażerokilometrów, podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK). To najlepsze wrześniowe wyniki od 10 lat, podkreślił Urząd.

„We wrześniu 2022 r. z usług kolei skorzystało 29,6 mln pasażerów, co w porównaniu do września 2021 r. oznacza wzrost o ponad 4,7 mln osób (+19%). Wzrost odnotowano również w wartościach pracy przewozowej, która wyniosła prawie 2 mld pasażerokilometrów i była o 0,4 mld wyższa (+26,2%) niż przed rokiem. Praca eksploatacyjna na poziomie 15,3 mln pociągokilometrów była wyższa o 0,5 mln (+3,5%) rok do roku. Średnia odległość jaką pasażer kolei pokonał we wrześniu tego roku to 67 km – prawie o 4 km więcej (+6,1%) niż we wrześniu 2021 r. Wrzesień 2022 r. pod względem liczby pasażerów, pracy przewozowej i eksploatacyjnej zakończył się najlepszymi wynikami od dziesięciu lat” – czytamy w komunikacie.

Ogółem w III kwartale koleją przewieziono 90,8 mln pasażerów – o 23,8% więcej niż w analogicznym okresie w 2021 r., wykonano pracę przewozową w wysokości 7,2 mld pasażerokilometrów – o 30,3% wyższą, a pracę eksploatacyjną na poziomie 47,9 mln pociągokilometrów – więcej o 3,2% w porównaniu do trzeciego kwartału w 2021 r.

„Trzeci kwartał tego roku przyniósł rekordowe wyniki w kolejowych przewozach osób. Duże wzrosty liczby pasażerów odnotowano w wakacje. Wrzesień pod tym względem był nieco słabszy, jednak liczba pasażerów w tym miesiącu i tak była rekordowa w ostatnich dziesięciu latach. Duże zainteresowania koleją cieszy, ale to również szereg wyzwań dla przewoźników: dostosowanie częstotliwości kursowania pociągów do potrzeb i zapewnienie odpowiedniej ilości taboru. Sprostanie tym oczekiwaniom będzie determinowało dalsze wzrosty przewozów” – skomentował prezes UTK Ignacy Góra, cytowany w materiale.

III kwartał tego roku odpowiada za 36,5% pasażerów przewiezionych koleją od początku roku. Ogółem od stycznia do września 2022 r. z usług kolei skorzystało prawie 249 mln pasażerów, praca przewozowa wyniosła 17,8 mld pasażerokilometrów, a eksploatacyjna 139,7 mln pociągokilometrów. W zestawieniu z analogicznym okresem 2021 r. są to wartości wyższe odpowiednio o 46,1% w liczbie pasażerów, 56,4% w pracy przewozowej i 5,3% w pracy eksploatacyjnej, podał także Urząd.

Źródło: ISBnews