Kolejowe przewozy pasażerskie w Polsce wzrosły o 10,5% r/r do 37,3 mln osób we wrześniu br., podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK). Zgodnie z sezonową tendencją wrzesień był słabszy od sierpnia pod względem podstawowych danych eksploatacyjnych.

„We wrześniu 2025 r. koleją podróżowało ponad 37,3 mln pasażerów, czyli o prawie 3,6 mln więcej (+10,5%) niż rok wcześniej. Praca przewozowa przekroczyła 2,5 mld pasażerokilometrów, co oznacza wzrost o ponad 215 mln pasażerokilometrów (+9,2%). Praca eksploatacyjna wyniosła niemal 18,6 mln pociągokilometrów, czyli o ponad 1,9 mln pociągokilometrów więcej (+11,5%) niż we wrześniu 2024 r. Średnia odległość przejazdu pasażera wyniosła ponad 68 km – nieco mniej (o niecały 1 km) niż rok wcześniej” – czytamy w komunikacie.

Z usług kolei we wrześniu skorzystało o prawie 0,8 mln pasażerów mniej (-2%) w porównaniu do sierpnia. Praca przewozowa spadła o ponad 0,7 mld pasażerokilometrów (-22,6%), a praca eksploatacyjna o 1,1 mln pociągokilometrów (-5,6%) w ujęciu miesiąc do miesiąca. Średnia odległość przejazdu pasażera we wrześniu była krótsza o ponad 18 km w porównaniu z sierpniem 2025 r., podano także.

„Trzeci kwartał 2025 r. przyniósł kolejne rekordy w przewozach pasażerskich. Sierpień z 38,1 mln pasażerów to najwyższy wynik w miesięcznych statystykach UTK. Wrzesień również dostarczył powodów do dumy – ponad 37,3 mln pasażerów oznacza dwucyfrowy wzrost rok do roku. Te dane pokazują, że możemy mówić o pozytywnym trendzie – coraz więcej osób wybiera kolej, zarówno w codziennych dojazdach do szkoły, pracy, jak i w celach wypoczynkowych czy turystycznych” – podkreślił prezes UTK Ignacy Góra, cytowany w materiale.

Ogółem od początku 2025 r. koleją podróżowało niemal 323,4 mln osób – to ponad 19,7 mln więcej (+6,5%) r/r. Wartość pracy przewozowej w przewozach pasażerskich to blisko 23,1 mld pasażerokilometrów – o prawie 1,4 mld pasażerokilometrów więcej (+6,5%). W odniesieniu do pracy eksploatacyjnej, której wartość przekroczyła 168,4 mln pociągokilometrów, jest to wzrost o prawie 14,6 mln (+9,5%) wobec stycznia-września w 2024 r.

Źródło: ISBnews