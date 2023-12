Kolejowe przewozy pasażerskie w Polsce wzrosły o 3,2% r/r do ok. 32,4 mln osób w listopadzie br. W ujęciu pracy przewozowej wzrosły również o 3,2% r/r do ponad 2 mld pasażerokilometrów, podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

„Listopad 2023 z 32,4 mln pasażerów to drugi najlepszy wynik miesięczny w tym roku. Więcej pasażerów podróżowało tylko w październiku, który był rekordowy na przestrzeni ponad dekady. Wielkość wykonanej pracy przewozowej przekroczyła 2 mld pasażerokilometrów, co oznacza wzrost o prawie 0,1 mld pasażerokilometrów (+3,2%) w porównaniu do listopada 2022 r. W listopadzie 2023 r. odnotowano pracę eksploatacyjną na poziomie 15,9 mln pociągokilometrów, która była o 0,8 mln (+5,1%) wyższa w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego” – czytamy w komunikacie.

Średnia odległość przejazdu pasażera w listopadzie 2023 r. utrzymała się na podobnym poziomie, co w listopadzie 2022 r., i wyniosła 62,1 km. Natomiast w porównaniu z październikiem 2023 r. wartość ta spadła o 1,2 km, podano także.

„Listopad w porównaniu z październikiem charakteryzował się nieznacznym, sezonowym spadkiem wszystkich parametrów dla przewozów pasażerskich. Trend ten utrzymywał się również w latach 2021 i 2022” – skomentował UTK.

W okresie styczeń-listopad 2023 r. pociągi pasażerskie przewiozły prawie 343,1 mln pasażerów. W 11 miesięcy 2023 r. przewieziono więcej pasażerów niż w całym 2022 r. (342,2 mln). Przewoźnicy pasażerscy wykonali 23,7 mld pasażerokilometrów pracy przewozowej i 174,9 mld pociągokilometrów pracy eksploatacyjnej. W porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. zanotowano wzrost o 29,9 mln pasażerów (+9,5%), o 1,9 mld pasażerokilometrów pracy przewozowej (+8,7%) i o 4,5 mln pociagokilometrów w pracy eksploatacyjnej (+2,6%)

Źródło: ISBnews