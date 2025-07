Kolejowe przewozy pasażerskie w Polsce wzrosły o 7,2% r/r do ok. 36,1 mln osób w czerwcu br., podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK). To najwyższa czerwcowa wartość od 2012 r.

„W czerwcu 2025 r. z usług kolei skorzystało ponad 36,1 mln pasażerów, co oznacza wzrost o ponad 2,4 mln osób (+7,2% w porównaniu z czerwcem 2024 r.). Praca przewozowa przekroczyła wartość 2,7 mld pasażerokilometrów, to o ponad 190,3 mln pasażerokilometrów więcej (+7,5%) niż przed rokiem. Praca eksploatacyjna wyniosła blisko 18,5 mln pociągokilometrów. Oznacza to, że wzrosła o blisko 1,6 mln pociągokilometrów w ujęciu rocznym (+9,2%). Wszystkie trzy wskaźniki – liczba pasażerów, praca przewozowa i eksploatacyjna – osiągnęły w czerwcu 2025 r. najwyższe wartości dla tego miesiąca od 2012 r.” – czytamy w komunikacie.

Średnia odległość przejazdu jednego pasażera wyniosła ponad 75 km, czyli utrzymała się na poziomie zbliżonym do czerwca 2024 r.

Zgodnie z tendencją sezonową w czerwcu spadła liczba pasażerów oraz poziom pracy eksploatacyjnej. Z usług kolei skorzystało o ponad 1,3 mln osób mniej (-3,6%), a praca eksploatacyjna zmniejszyła się o ponad 0,3 mln pociągokilometrów (-1,8%), podano także.

Wzrosła natomiast praca przewozowa- w czerwcu osiągnęła wartość wyższą o prawie131,1 mln pasażerokilometrów (+5,1%)względem maja.O ponad 6 km miesiąc do miesiąca zwiększyła się również średnia odległość przejazdu jednego pasażera.

„Za nami doskonałe półrocze w przewozach pasażerskich. Dynamiczny wzrost popularności kolei na przestrzeni ostatnich lat to rezultat intensywnej pracy całej branży kolejowej. Ten wyraźny trend wzrostowy warto dalej wzmacniać. Dlatego zachęcam pasażerów do dzielenia się swoimi opiniami i doświadczeniami w ramach prowadzonego przez UTK badania satysfakcji z usług kolei. Każdy głos ma znaczenie – to właśnie dzięki informacjom od podróżnych, m.in. na temat bezpieczeństwa, komfortu, rozkładu jazdy czy dostępności kolei dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, możemy jeszcze skuteczniej wspierać rozwój kolei w Polsce” – skomentował prezes UTK Ignacy Góra, cytowany w komunikacie.

W I półroczu 2025 r. koleją podróżowało prawie 211,3 mln pasażerów. To ponad 10,8 mln więcej (+5,4%) niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość pracy przewozowej wyniosła prawie 14,2 mld pasażerokilometrów, co jest wynikiem wyższym o ponad 0,8 mld pasażerokilometrów (+6%) rok do roku. Wypracowana w pierwszym półroczu 2025 r. praca eksploatacyjna to prawie 110,3 mln pociągokilometrów, czyli o ponad 9,2 mln pociągokilometrów więcej (+9,1%) niż rok wcześniej, podał także Urząd.

Źródło: ISBnews