Kolejowe przewozy towarowe w Polsce spadły w ujęciu masy przewiezionych towarów o 4,6% r/r do 20 mln ton w listopadzie br. W ujęciu wykonanej pracy przewozowej spadły o 4,8% do ok. 5,2 mld tonokilometrów, wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK).

„W listopadzie 2023 r. przewieziono 20 mln ton towarów, o 0,96 mln ton mniej (-4,6%) niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Wykonana praca przewozowa wyniosła 5,2 mld tonokilometrów, o prawie 0,3 mld tonokilometrów mniej (-4,8%) niż w listopadzie 2022 r. Praca eksploatacyjna również uległa zmniejszeniu w stosunku do ubiegłego roku o 0,4 mln pociągokilometrów (-5,5%) do 7,1 mln pociągokilometrów w analizowanym okresie” – czytamy w komunikacie.

Średnia odległość przewozu 1 tony towarów w listopadzie 2023 r. odnotowała spadek z 260,8 km (w listopadzie 2022 r.) o 0,6 km do 260,2 km, podano również.

W okresie styczeń – listopad 2023 r. masa przewiezionych towarów wyniosła 213,9 mln ton i była o 15,7 mln ton (-6,8%) niższa niż rok wcześniej. Praca przewozowa wyniosła 56,9 mld tonokilometrów i odnotowała mniejszy spadek procentowy – o 1,2% (0,7 mld tonokilometrów). Praca eksploatacyjna osiągnęła 78 mln pociągokilometrów i w relacji do ubiegłego roku zmniejszyła się o 2,2 mln pociągokilometrów (-2,8%).

Źródło: ISBnews