Kolejowe przewozy towarowe w Polsce wzrosły w ujęciu masy przewiezionych towarów o 3,4% r/r do ponad 18,6 mln ton we wrześniu br., wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK). Ostatni miesiąc trzeciego kwartału przyniósł długo oczekiwany pozytywny sygnał dla rynku kolejowych przewozów towarowych: po raz pierwszy od początku roku odnotowano wzrost rok do roku we wszystkich kluczowych wskaźnikach, podkreślił Urząd.

„We wrześniu 2025 r. koleją przewieziono ponad 18,6 mln ton ładunków, czyli o ponad 0,6 mln ton więcej (+3,4%) niż we wrześniu 2024 r. Praca przewozowa osiągnęła wartość ponad 4,8 mld tonokilometrów, co oznacza wzrost o ponad 131,1 mln tonokilometrów (+2,8%) w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Praca eksploatacyjna pociągów towarowych wyniosła prawie 7 mln pociągokilometrów, czyli o 0,3 mln pociągokilometrów więcej (+4,7%) niż we wrześniu 2024 r. Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku wyniosła ponad 258 km i była o 1,5 km krótsza od średniej odległości odnotowanej we wrześniu 2024 r.” – czytamy w komunikacie.

W ujęciu miesiąc do miesiąca masa ładunków w transporcie koleją była o ponad 0,4 mln ton wyższa (+2,4%). Wzrosła również praca przewozowa – o prawie 62,2 mln tonokilometrów (+1,3%). W przypadku pracy eksploatacyjnej był to wzrost o 0,3 mln pociągokilometrów (+4,3%). We wrześniu średnia odległość przewozu 1 tony ładunku była niższa o prawie 3 km w porównaniu z sierpniem.

„Ostatni miesiąc trzeciego kwartału przyniósł długo oczekiwany pozytywny sygnał dla rynku kolejowych przewozów towarowych. Po raz pierwszy od początku roku odnotowaliśmy wzrost rok do roku we wszystkich kluczowych wskaźnikach – masie przewiezionych ładunków, pracy przewozowej oraz pracy eksploatacyjnej. To powiew optymizmu dla branży, która w ostatnich miesiącach mierzy się z szeregiem wyzwań. Aby jednak mówić o trwałym ożywieniu rynku, potrzebujemy kilku kolejnych miesięcy pozytywnych rezultatów” – powiedział prezes UTK Ignacy Góra, cytowany w materiale.

Ogółem w miesiącach styczeń-wrzesień 2025 r. koleją przewieziono prawie 160,6 mln ton ładunków, czyli 6 mln ton mniej (-3,6%) niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Praca przewozowa osiągnęła wartość ponad 41,4 mld tonokilometrów, co oznacza spadek o 2,4 mld tonokilometrów (-5,6% r/r). Praca eksploatacyjna pociągów towarowych wyniosła ponad 58,6 mln pociągokilometrów, czyli o 2,8 mln pociągokilometrów mniej (-4,5%) niż w okresie styczeń-wrzesień 2024 r., zakończono.

Źródło: ISBnews