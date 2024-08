Kolejowe przewozy towarowe w Polsce wzrosły w ujęciu masy przewiezionych towarów o 2,4% r/r do 19,1 mln ton w lipcu br. W ujęciu wykonanej pracy przewozowej spadły o 0,9% do ok. 5 mld tonokilometrów, wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK).

„W lipcu wszystkie uzyskane parametry eksploatacyjne dla przewozów towarowych były najwyższe w 2024 r. Masa przewiezionych towarów wyniosła 19,1 mln. W porównaniu rok do roku wzrost masy wyniósł ponad 0,4 mln ton (+2,4%). Praca przewozowa przekroczyła poziom 5 mld tonokilometrów i była niższa o 45,5 mln tonokilometrów (-0,9%) w porównaniu do 2023 r. Praca eksploatacyjna wyniosła natomiast 7,1 mln pociągokilometrów, to nieznaczny spadek – o 0,05 mln pociągokilometrów (-0,7%) wobec ubiegłego roku” – czytamy w komunikacie.

Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku w lipcu to 264,4 km, co jest wartością niższą o prawie 9 km wobec lipca 2023 r., podano również.

W porównaniu do czerwca 2024 r. masa przewiezionych towarów była wyższa o 0,2 mln ton (+1%). Praca przewozowa wzrosła o 37,6 mln tonokilometrów (+0,7%), a praca eksploatacyjna o 0,2 mln pociągokilometrów (+3,2%). Średnia odległość przewozu 1 tony w lipcu była minimalnie, bo o niespełna 1 km krótsza wobec czerwca, podano również.

W miesiącach styczeń-lipiec 2024 r. koleją przewieziono ponad 129,7 mln ton towarów, co w porównaniu z tym samym okresem w 2023 r. oznacza spadek o 4,2 mln ton (-3,1%). Pracę przewozową wykonano na poziomie 34,2 mld tonokilometrów, czyli o ponad 1,7 mld tonokilometrów mniej (-4,8%). Praca eksploatacyjna wyniosła 47,8 mln pociągokilometrów i zmniejszyła się o 1,8 mln (-3,6%) wobec analogicznych miesięcy w 2023 r., wskazano w komunikacie.

Źródło: ISBnews