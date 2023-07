Kompania Piwowarska zredukowała emisję gazów cieplarnianych o 11% w łańcuchu wartości w 2022 r. wobec bazowego 2019 r. m.in. dzięki temu, że w ub.r. 100% jej energii elektrycznej pochodziło z OZE. W 2022 roku spółka ograniczyła emisje z browarów o kolejne 5%, czyli łącznie o 67% od 2019 r. oraz sprzedała 41% piw w opakowaniach wielokrotnego użytku, podała spółka. KP zużyła też 2,72 litra wody do uwarzenia jednego litra piwa.

Jednym z najważniejszych długoterminowych zobowiązań Kompanii Piwowarskiej jest zredukowanie o 30% swojego śladu węglowego w całym łańcuchu wartości, tj. emisji związanych ze stosowanymi opakowaniami, logistyką, chłodzeniem swojego piwa, pozyskiwaniem produktów do produkcji, jak jęczmień i chmiel. Działania te stanowią kontrybucję firmy do celów Agendy 2030 ONZ. Celem do 2050 r. jest osiągnięcie neutralności węglowej w całym łańcuchu wartości, czyli całkowite wyeliminowanie negatywnego wpływu na klimat.

„Największy udział naszych emisji przypada na opakowania oraz chłodnictwo. Naszą ambicją jest, aby do 2030 roku zredukować je o 30% w stosunku do roku bazowego” – napisała spółka w raporcie zrównoważonego rozwoju za 2022 r.

W latach 2015-2022 firma ograniczyła emisję CO2 związaną z transportem o 15,3% (17 452 t), podano.

W raporcie za 2022 r. Kompania Piwowarska opublikowała dokładne dane dotyczące emisji:

z Grupą Eurocash, będącą największym w kraju hurtowym dystrybutorem dóbr szybkozbywalnych, firma opracowała m.in. plan reorganizacji transportu ciężarowego pomiędzy obiema firmami o nazwie 'Single Source’,

w latach 2015-2022 dzięki wielu wdrożeniom firma ograniczyła emisję CO2 związaną z transportem o 15,3% (17 452 t). Producent stale udoskonala rozwiązania związane z magazynowaniem i transportem produktów, a także ich przechowywaniem w punktach sprzedaży

Kompania Piwowarska posiada ok. 65 tys. chłodziarek do sprzedaży piwa – sukcesywnie wymienia je na nowe, zużywające nawet 40% mniej energii. Dlatego w ostatnich dwóch latach przyniosło to efekt w postaci redukcji emisji z procesu chłodzenia o 6%. Dodatkowo wycofanie energochłonnych lodówek otwartych pozwoliło zredukować emisje z procesu chłodzenia o dalsze 5%, a podniesienie domyślnej temperatury utrzymywanej wewnątrz chłodziarek w sklepach z 2°C do 5°C przyczyniło się dotychczas do spadku emisji CO2 związanej z chłodzeniem piwa w sklepach o 4%

Spółka zaznaczyła też, że w strukturze jej sprzedaży dominują opakowania o wyraźnie niższym wpływie na środowisko – puszki oraz szklane butelki wielokrotnego użytku, które łącznie stanowią 91% sprzedaży firmy.

„W 2022 r. firma sprzedała 41% piw w opakowaniach wielokrotnego użytku, które zapewniają wielokrotnie niższe emisje gazów cieplarnianych niż inne rodzaje opakowań do piwa. Drugą dominującą grupą opakowań są puszki aluminiowe, wykonane z połowie z materiału pochodzącego z recyklingu” – napisano też w raporcie.

Kompania Piwowarska jest liderem polskiego rynku piwa z udziałem wolumenowym 33,5% (dane GUS, 2022), zatrudniającym ponad 2600 osób. KP należy do japońskiego koncernu Asahi, skupia trzy browary o wieloletniej historii: Tyskie Browary Książęce (rok założenia – 1629), Browar Dojlidy w Białymstoku (1768) i Lech Browary Wielkopolski w Poznaniu (1895).

Źródło: ISBnews