Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje ogłoszenie w sierpniu konkursu na „odbetonowanie” przestrzeni miejskich w ośrodkach do 50 tys. mieszkańców i tworzenie obszarów zielonych w tych miastach, zapowiedziała szefowa resortu Anna Moskwa.

„Będziemy w sierpniu ogłaszali konkurs […] dla małych miast do 50 tys. na odbetonowanie, na rozszczelnienie, na zagospodarowanie przestrzeni zielonych. Krok po kroku będziemy tych środków przekazywać coraz więcej. To jest program pilotażowy, gdzie chcemy też zebrać dobre pomysły od samorządów” – powiedziała Moskwa w radiowej Trójce.

„Naturalną potrzebą jest zielona przestrzeń, niezabetonowana, oddychająca powierzchnia i ta świadomość rośnie. My też zagospodarowując swoje otoczenie coraz bardziej dbamy o to, żeby to były tereny zielone” – podkreśliła.

Oceniła, że powrót do zielonych przestrzeni w miastach „zajmie trochę czasu”.

Źródło: ISBnews