Konrad Borowski zastąpi Jacka Chodkowskiego na stanowisku prezesa Dalkia Polska Energia, podała spółka.

„Dalkia Polska Energia ma szansę odegrać kluczową rolę w procesie transformacji energetycznej. Nasza wiedza i doświadczenie w zakresie ciepłownictwa i energetyki pozwalają nam proponować rozwiązania, które pozytywnie wpłyną na poprawę efektywności energetycznej całego sektora. Cieszę się, że będę mógł poprowadzić DPE, realizując strategiczne cele spółki” – powiedział Borowski, cytowany w komunikacie.

Konrad Borowski ma kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w ciepłownictwie i elektroenergetyce, do tej pory pełnił funkcję prezesa w spółkach należących do Grupy E.ON. Ponadto odpowiadał za rozwój projektu City Energy Solution w południowo-wschodniej części Polski.

„Dalkia Polska Energia jest obecnie głównym graczem na rynku usług energetycznych na terenie aglomeracji śląsko-dąbrowskiej, dzięki zaangażowaniu i wiedzy naszych specjalistów osiągnęliśmy naprawdę spektakularne sukcesy, chociażby w transformacji gazu kopalnianego w energię. Nadszedł czas, by poszerzyć naszą działalność i podzielić się doświadczeniem w zakresie transformacji energetycznej z partnerami z obszaru przemysłowego. To zadanie realizujemy dziś na szczeblu grupy. Jestem przekonany, że Konrad Borowski, który staje na czele DPE poprowadzi spółkę w kierunku budowania partnerstwa w transformacji energetycznej i zrealizuje wszystkie zamierzone cele. Nie mam wątpliwości, że przekazuję DPE we właściwe ręce” – skomentował dyrektor generalny Grupy Dalkia w Polsce Jacek Chodkowski.

Dalkia to spółka zależna grupy EDF, która jest obecna w Polsce od 2014 r. Dalkia Polska i jej dwie spółki zależne zatrudniają w Polsce około 400 pracowników i wypracowują obroty na poziomie 180 mln zł rocznie.

Źródło: ISBnews