Rada nadzorcza Torpolu oddelegowała swego członka Konrada Miterskiego do wykonywania czynności prezesa zarządu spółki od 1 kwietnia 2026 r. do 30 czerwca 2026 r., podała spółka.

Konrad Miterski to doświadczony menadżer i finansista. Specjalizuje się w inwestycjach kapitałowych, złożonych transakcjach restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, powiązanych ze wzrostem ich wartości oraz nowych technologiach, podano.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,98 mld zł w 2025 r.

