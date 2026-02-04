B-Act, jako lider konsorcjum, podpisał umowę w ramach postępowania przetargowego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji dot. budowy hangarów wraz z infrastrukturą teleinformatyczną i drogową na lotnisku w Mirosławcu, podała spółka. Wartość umowy to 1,21 mln zł. Zakończenie projektu zaplanowano na grudzień 2026 roku.

Umowa realizowana będzie przez konsorcjum w składzie: B-Act jako lider oraz Transprojekt Gdański jako partner. Inwestycja zlokalizowana w Mirosławcu stanowi jeden z kluczowych projektów infrastrukturalnych wspierających rozwój zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP, podano.

„W ramach umowy B-Act zobowiązana jest m.in. do sprawowania wielobranżowej funkcji inżyniera kontraktu, zarządzania i koordynacji realizacji robót budowlanych, kontroli ich zgodności z dokumentacją projektową, przepisami prawa, normami technicznymi oraz postanowieniami umów. Zakres obowiązków obejmuje także przygotowanie i przeprowadzenie procedur odbiorowych, rozliczenie końcowe inwestycji, udział w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych wad. Spółka zapewni do realizacji zadania wykwalifikowany personel spełniający wymagania zamawiającego w zakresie m.in. doświadczenia oraz uprawnień budowlanych” – czytamy w komunikacie.

B-Act to firma inżyniersko-konsultingowa, której działalność skupia się na wspieraniu branży budowlanej w zarządzaniu projektami i sporami budowlanymi. Spółka posiada doświadczenie w zarządzaniu, doradztwie i nadzorze przy realizacji inwestycji budowlanych w Polsce, Ukrainie, Rumunii, w krajach bałtyckich, Ameryce Południowej i na Bliskim Wschodzie. Zadebiutowała na rynku NewConnect w 2024 r.

Źródło: ISBnews