Konsorcjum banków podpisało z Gdańską Stocznią „Remontowa” im. J. Piłsudskiego umowę linii na gwarancje i akredytywy, której celem jest wsparcie kluczowego projektu stoczni w najbliższych latach, związanego z budową promów typu Ro-Pax, podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Udzielona przez konsorcjum linia opiewa na kwotę 81 mln euro.

W projekt zaangażowały się Santander Bank Polska, mBank, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz KUKE. Rolę agenta finansowania pełni Santander Bank Polska, agentem zabezpieczeń jest mBank. Każdy z banków będzie udzielał gwarancji bankowych, akredytyw dokumentowych oraz zabezpieczających związanych z dostawami realizowanymi na potrzeby stoczni. Banki będą dodatkowo korzystały z regwarancji udzielonych przez KUKE, podano.

„Zapewnienie przez konsorcjum banków tego niezbędnego do obsługi kontraktów z dostawcami i podwykonawcami limitu na gwarancje i akredytywy jest dla nas kolejnym kluczowym krokiem w realizacji kontraktu na budowę promów Ro-Pax. Projekt jest prowadzony zgodnie z założonym harmonogramem, co oznacza, że pierwsza jednostka ma być przekazana armatorowi w 2025 roku. Bardzo cieszymy się, że banki podjęły inicjatywę współpracy i wraz z KUKE wypracowały tak zaawansowaną strukturę finansowania, która wpisuje się w nasze oczekiwania” – powiedział dyrektor ds. finansowych z Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego Michał Makowski, cytowany w komunikacie.

Ro-Pax to prom, który będzie mógł przewozić 400 osób. Promy będą niskoemisyjne, mają mierzyć po 195,6 m długości i 32,2 m szerokości. Długość linii ładunkowej to 4,1 tys. m, a prędkość maksymalna wyniesie 19 węzłów. Promy będą obsługiwały linię między Świnoujściem a Ystad, wspierając rozwój transportu morskiego i polskiego przemysłu stoczniowego.

„Polski przemysł stoczniowy jest istotnym elementem krajowej gospodarki. Notujemy także wzrost międzynarodowych przewozów pasażerów drogą morską – w 2021 r. było ich o 21% więcej niż w 2020 r. Budowa Ro-Paxów w Gdańskiej Stoczni 'Remontowa’ to jedno z największych takich przedsięwzięć w polskiej stoczni w ostatnich 30 latach, które przyczyni się do dalszego rozwoju tej gałęzi gospodarki. Inwestycja to także dalsza realizacja celów zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Nowe promy wybudowane w polskiej stoczni będą niskoemisyjne, napędzane czterema silnikami wykorzystującymi LNG ze wspomaganiem bateryjnym” – dodała dyrektor Regionu Pomorskiego BGK Iwona Kasperowicz.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.

Źródło: ISBnews