Konsorcjum banków z większościowym udziałem Pekao udzieliło kredytu inwestycyjnego na refinansowanie zespołu budynków biurowych Mennica Towers w Warszawie. Łączna kwota refinansowania to 160 mln euro, podało Pekao.

Mennica Towers to kompleks biurowy klasy A+ zlokalizowany na warszawskiej Woli przy ul. Prostej, oferujący blisko 70 tys. m2 powierzchni najmu. Inwestycję tworzą dwie wieże o wysokości 140 m i 43 m. Kompleks jest w pełni wynajęty, a wśród kluczowych najemców znajdują się mBank oraz WeWork, przypomniano w komunikacie.

Struktura najemców oparta jest na długoterminowych umowach z renomowanymi podmiotami, co wzmacnia stabilność dochodową projektu i sprzyja jego kwalifikacji w ramach zrównoważonego finansowania. Transakcja wpisuje się w strategię banku w zakresie finansowania najwyższej jakości aktywów oraz współpracy w ramach konsorcjów bankowych, podkreśliło Pekao.

„Mennica Towers to dojrzały projekt o ugruntowanej pozycji rynkowej, spełniający kryteria długoterminowego finansowania inwestycyjnego. Udział Banku Pekao w konsorcjum potwierdza nasze doświadczenie w realizacji złożonych transakcji na rynku nieruchomości oraz efektywnej współpracy w formule konsorcjalnej” – powiedział dyrektor Departamentu Bankowości Inwestycyjnej i Finansowania Nieruchomości w Banku Pekao Dieter Lobnig, cytowany w materiale.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 352,23 mld zł na koniec 2025 r.

