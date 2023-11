PKO Bank Polski, wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, mBankiem i Santander Bank Polska, podpisał umowę konsorcjalną ze spółką Great Wind z Grupy Polsat Plus, podał bank. Umowa obejmuje: kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy na pokrycie VAT oraz kredyt DSRF, czyli finansujący rezerwę obsługi długu. Łączna wartość finansowania to 800 mln zł, a udział PKO BP wynosi 237,6 mln zł.

Farma o mocy 72,6 MW powstaje w gminie Człuchów w woj. pomorskim. Ma wejść w fazę operacyjną w pierwszej połowie 2024 r. 33 turbiny wiatrowe będą w stanie wyprodukować tyle prądu, ile zużywa 110 tys. gospodarstw domowych, podano.

„Jesteśmy dumni, że możemy wspierać spółkę Great Wind w projekcie OZE, który pozwala nam realizować naszą politykę finansowania rozwoju energetyki odnawialnej. Ta inwestycja to kolejny krok na drodze do zwiększenia udziału zielonej energii w krajowym miksie energetycznym. W ramach grupy PKO Banku Polskiego w ciągu ostatniego roku (od września 2022 do września 2023) udzieliliśmy zielonego finansowania na kwotę 3,3 mld zł, co oznacza wartościowo wzrost o 44% w ujęciu rok do roku. Jestem przekonany, że wciąż mamy duży potencjał, aby zwiększać ten wolumen” – powiedział wiceprezes PKO BP Andrzej Kopyrski nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw, cytowany w komunikacie.

Zaangażowanie PKO BP w budowę farmy wiatrowej w Człuchowie wpisuje się w realizację strategii banku na lata 2023-2025. Bank chce zostać liderem transformacji ESG w polskim sektorze bankowym. Przewagę w sektorze projektów OZE finansowanych przez bank mają projekty wiatrowe i fotowoltaiczne. PKO BP jest w gronie instytucji, które podpisały umowę kredytową na sfinansowanie farmy morskiej Baltic Power. Na rynku finansowania OZE aktywne są także spółki z grupy kapitałowej PKO BP, w szczególności PKO Leasing, podsumowano.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 431,45 mld zł na koniec 2022 r.

Źródło: ISBnews