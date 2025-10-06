Konsorcjum w składzie Budimex (lider, udział 45%), Budimex ‎Kolejnictwo (partner, 5%) i Gülermak SA (partner, 50%) zawarło z PKP Polskie Linie Kolejowe umowę na zaprojektowanie (w zakresie sterowania ruchem) i ‎wykonanie robót na linii kolejowej nr 622 na tzw. odcinku H Szczyrzyc – ‎Tymbark w ramach budowy nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – ‎Tymbark/Mszana Dolna (część tzw. projektu Podłęże – Piekiełko), podał Budimex. Wartość umowy to 1 693,35 mln zł netto, w tym zakres podstawowy 1 690,85 mln zł netto, a wynagrodzenie warunkowe 280,43 mln zł ‎netto. Termin zakończenia robót przypada na 54 miesiące od daty zawarcia umowy.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2024 r. miał 9,1 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews